Deputat monitorizat cu brățară electronică, după ce soția l-a acuzat de hărțuire. Cum se apără parlamentarul

Deputatul Ciprian Ciubuc a ajuns în atenția procurorilor de la Parchetul General, după ce fosta sa soție l-a reclamat că ar fi fost supusă unor acte repetate de intimidare după divorț. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, autoritățile au dispus emiterea unui ordin de protecție provizoriu și monitorizarea electronică a parlamentarului. Acesta neagă acuzațiile și spune că este ținta unor acțiuni nedrepte.

Deputatul, în atenția Parchetului General

Cazul lui Ciprian Ciubuc, parlamentar ales pe listele SOS România și exclus ulterior din partid, a ajuns în atenția Parchetului General după ce a fost investigat de polițiștii de la nivel local. Asta, având în vedere funcția publică deținută de Ciubuc.

Anchetatorii din județul Neamț au intrat pe fir și au început verificări, după ce fosta soție a deputatului a sesizat autoritățile și a reclamat comportamente pe care le-a considerat forme de hărțuire și presiune psihologică, manifestate după ce căsătoria se încheiase. În urma plângerii formulate de femeie, polițiștii din Piatra-Neamț au analizat situația și au decis aplicarea unor măsuri preventive. După ce au evaluat riscurile la care ar putea fi expusă reclamanta, anchetatorii au luat măsuri urgente.

,,La data de 18 iunie a.c., Poliția municipiului Piatra-Neamț a fost sesizată, de către o femeie, în vârstă de 38 de ani, cu privire la faptul că fostul soț, în vârstă de 40 de ani, ar fi comis față de aceasta, în perioada decembrie 2025 și până în prezent, acte de violență psihică și hărțuire, atât prin mesaje transmise în mod direct, cât și postări pe rețelele de socializare. Raportat la cele sesizate, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, rezultatul fiind pozitiv. Față de persoana în cauză a fost emis un ordin de protecție provizoriu, fiind dispusă și măsura montării unui dispozitiv electronic de supraveghere”, a transmis IPJ Neamț.

Pe numele deputatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar autoritățile au decis ca deputatul să fie monitorizat cu o brățară electronică.

Deputatul contestă acuzațiile fostei soții

Pe lângă măsurile preventive dispuse, polițiștii au început și cercetări penale pentru presupusa comitere a infracțiunii de hărțuire.

,,Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de hărțuire, ce urmează a fi înaintat unității de parchet competente, după calitatea persoanei”, se mai arată în comunicatul IPJ Neamț.

După apariția informațiilor privind ancheta, Ciprian Ciubuc a reacționat public prin intermediul rețelelor sociale. El susține că nu a comis faptele reclamate și spune că ar fi vorba de un complot împotriva sa.

Procurorii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale cazului și pentru a decide dacă se impun alte măsuri.