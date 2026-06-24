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Pentagonul a finalizat cu succes primul test al sistemului „Golden Dome”, scutul antirachetă extrem de ambițios și controversat al președintelui Trump

Melania Agiu
Pentagonul a finalizat cu succes primul test al sistemului „Golden Dome”, scutul antirachetă extrem de ambițios și controversat al președintelui Trump
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Sursă foto: Mediafax
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Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a declarat, miercuri, că primul test al sistemului de apărare antirachetă cunoscut sub numele de „Golden Dome” a fost „un succes răsunător” și a subliniat că inițiativa „este reală, puternică și avansează conform planului”.

Într-o postare pe rețelele sociale, Hegseth a anunțat că demonstrația a avut loc „în ultimele câteva ore“, după care a explicat că a participat personal la exercițiu și a subliniat performanțele sistemului Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD), conceput pentru a intercepta, în mod autonom, amenințările aeriene folosind tehnologia energiei dirijate.

„Primul test de referință al programului „Golden Dome for America” (GDA) s-a soldat cu un succes deplin al misiunii — și am avut onoarea să asist la acesta în persoană. S-a utilizat o tehnologie de ultimă generație bazată pe energie dirijată, iar sistemul „Dynamic Defense Autonomous Defeat” (DDAD) a identificat, a țintit și a eliminat fără cusur și în mod autonom o multitudine de amenințări iminente. Acest test s-a desfășurat conform programului — și a neutralizat dinamic fiecare amenințare.”, a explicat Hegseth.

„Am avut ocazia să văd cum luptătorii noștri de elită integrează tehnologia de ultimă generație pentru a opri dronele și rachetele de croazieră care se apropiau”, a adăugat el.

„Furnizorii tradiționali și cei emergenți concurează, colaborează și obțin succese — îndeplinind astfel prioritatea președintelui Trump.

Această etapă istorică a fost posibilă doar datorită proiectului de lege „One Big Beautiful Bill”, care ne-a asigurat fondurile necesare pentru a realiza scutul suprem de apărare a Americii.

Președintele Trump transformă în realitate viziunea președintelui Reagan privind Inițiativa de Apărare Strategică (SDI). Cu ajutorul programului „Golden Dome”, Departamentul Apărării va apăra patria noastră mai puternic ca niciodată. Programul „Golden Dome” este real, puternic și se desfășoară conform planului.“, a mai scris șeful Pentagonului pe pagina sa de X.

În luna mai 2025, președintele SUA a prezentat un program în valoare de 175 de miliarde de dolari (aproximativ 155 de miliarde de euro) pentru construirea unui scut de apărare antirachetă denumit „Golden Dome”, inspirat de sistemul israelian „Iron Dome”, și a declarat la acea vreme că acesta „ar trebui să fie pe deplin operațional înainte” de sfârșitul mandatului său, în 2029.

„Îl vom avea gata în aproximativ trei ani. Odată construit, acesta va fi capabil să intercepteze rachete, chiar dacă sunt lansate de la celălalt capăt al lumii sau din spațiu. Și vom avea cel mai bun sistem construit vreodată”, a asigurat el, înainte de a-l desemna pe generalul Forțelor Spațiale Michael Guetlein ca responsabil al programului, dotat inițial cu 25 de miliarde de dolari (aproximativ 22,1 miliarde de euro).

În luna mai a acestui an, Biroul Bugetar al Congresului american (CBO) anunța că scutul antirachetă „Golden Dome”, promovat de președintele Donald Trump după modelul israelian Iron Dome, ar putea costa SUA până la 1,2 trilioane de dolari în următorii 20 de ani. Potrivit CBO, cea mai costisitoare componentă ar urma să fie stratul spațial de interceptare, format din aproximativ 7.800 de sateliți, care ar reprezenta aproape 70% din costurile totale de achiziție ale programului.

Sistemul ar urma să protejeze întreg teritoriul Statelor Unite, inclusiv Alaska și Hawaii, și ar fi conceput pentru a respinge complet un atac lansat de un adversar regional precum Coreea de Nord.

Totuși, experții CBO avertizau, în mai, că scutul ar putea deveni vulnerabil în fața unui atac masiv lansat simultan de Rusia sau China.

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