Dragoș Pîslaru a preluat Ministerul Muncii. „Protejarea celor vulnerabili trebuie să meargă mână în mână cu responsabilitatea în gestionarea banilor publici”

Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că a preluat oficial, cu titlu interimar, mandatul de ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Acesta a subliniat că portofoliul vizează direct viața oamenilor, de la venituri și siguranță până la echitate socială, cu accent atât pe persoanele active pe piața muncii, cât și pe categoriile vulnerabile.

Printre prioritățile anunțate de Dragoș Pîslaru se numără continuarea reformelor asumate prin PNRR, în special legea salarizării unitare, accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități și recuperarea întârzierilor în dezvoltarea infrastructurii sociale, inclusiv a centrelor de zi pentru copii și vârstnici.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragos Pîslaru – Foto: Facebook

„Am preluat oficial astăzi, cu titlu interimar, mandatul de ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Este un portofoliu pe care îl cunosc bine. Știu că, dincolo de politici și cifre, vorbim despre oameni. Despre venituri, siguranță și echitate. Despre cei activi pe piața muncii, dar și despre cei vulnerabili. Despre copii, despre seniori și despre cei a căror voce, prea des, nu este auzită.

Preiau această responsabilitate într-un moment complicat, în care România are nevoie de stabilitate și decizii asumate.

Prioritățile sunt clare:

🔹 Continuarea reformelor din PNRR, în special legea salarizării unitare: o reformă necesară pentru un sistem corect, predictibil și sustenabil.

🔹 Accelerarea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități: avem încă mii de oameni care trebuie integrați în comunitate, cu servicii adaptate nevoilor lor.

🔹 Recuperarea întârzierilor în infrastructura socială: centrele de zi pentru copii și vârstnici sunt mult în urma țintelor asumate.

Protejarea celor vulnerabili trebuie să meargă mână în mână cu responsabilitatea în gestionarea banilor publici.

În același timp, vreau să fie foarte clar: Statul trebuie să funcționeze. Instituțiile trebuie să funcționeze. Proiectele trebuie duse la capăt.

În astfel de momente, este nevoie de maturitate. Nu de blocaje sau calcule politice pe termen scurt, ci de responsabilitate față de oameni.

România nu își permite pași înapoi.”, a scris Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

