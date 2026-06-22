Dragoș Pîslaru se referă la Cabinetul Veștea ca la „Guvernul trădării naționale”: „Noaptea ca hoții”

Într-o postare pe Facebook, Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, membru PNL, a făcut referire la Cabinetul Veștea ca la „Guvernul trădării naționale”. Acesta a fost prezent la Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal de la Romexpo, ieri, 21 iunie.

Ministrul interimar al Muncii a adus în atenție faptul că în seara zilei de duminică, 21 iunie 2026, Adrian Veștea a anunțat că a fost depus programul de guvernare la Parlament, precum și lista de miniștri. Vă reamintim că următorii pași în acest demers sunt audierile în comisiile parlamentare și votul de învestitură în plen. Altfel, luni, 22 iunie, a avut loc ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. În seara aceasta, de la 21:30, va avea loc votul de învestitură.

În această seară are loc votul de învestitură

Dragoș Pîslaru aduce în prim plan convocarea prin care va fi votată soarta unui guvern. De altfel, el critică rapiditatea procedurii de învestire a Guvernului Veștea. El susține că programul de guvernare și lista miniștrilor au fost depuse cu puțin timp înainte de votul din Parlament.

„Noaptea, ca hoții. Azi-noapte, adică duminică noaptea, la ora 22:26, domnul Veștea ne-a anunțat că a depus la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. La noapte, începând cu ora 21:30, parlamentarii sunt convocați să voteze soarta unui guvern format din PSD și trădătorii din PNL, care poate fi aprobat doar de trădătorii din AUR. Așa arată „respectul” pe care acești politicieni îl au față de români. Guvernul trădării naționale”, scrie Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Procedura pentru învestirea Guvernului Veștea

Guvernul Veștea are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a fi învestit. Chiar și cu sprijinul PSD, al unor liberali și al minorităților, cabinetul ar avea nevoie de încă 16-25 de voturi, care ar putea veni din AUR. Deși Petrișor Peiu a anunțat că AUR nu va susține guvernul, surse politice vorbesc despre negocieri pentru atragerea unor parlamentari. Între timp, PSD a decis în unanimitate să voteze pentru noul Executiv.

Altfel, George Simion a anunțat că AUR nu va vota Guvernul Veștea. În lipsa sprijinului formațiunii, cabinetul nu ar avea suficiente voturi pentru învestire. Liderul AUR le cere lui Adrian Veștea și președintelui Nicușor Dan să spună public dacă acceptă sau nu voturile partidului.

Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 14 iunie 2026. El a fost primar al orașului Râșnov, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării în perioada 2023-2024.

PSD a decis în unanimitate să susțină Guvernul Veștea

„Consiliul Politic Național a decis, în unanimitate, ca Partidul Social Democrat să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou Guvern. România are nevoie urgentă de un guvern funcțional pentru a opri austeritatea oarbă și pentru a elimina actualul blocaj politic. Decizia PSD vine după o analiză amănunțită și după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. Noul Executiv are datoria să ia măsuri pentru reluarea creșterii economice și pentru protejarea populației vulnerabile. Principalele ținte sunt reducerea inflației, finanțarea investițiilor strategice naționale și a celor vitale pentru comunități.

Lista miniștrilor

Toate aceste demersuri trebuie să se încadreze în rigorile respectării marilor echilibre financiar-bugetare. Astfel, PSD își asumă coordonarea unor domenii cheie și propune miniștri care și-au demonstrat deja capacitatea profesională: Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu

Ministrul Justiției – Radu Marinescu

Ministrul Agriculturii – Florin Barbu

Ministrul Energiei – Bogdan Ivan

Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității sociale – Florin Manole

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Ghigiu

Ministrul Culturii – Ionuț Vulpescu

Secretarul General al Guvernului – Radu Oprea PSD avertizează că votul său de învestitură pentru Cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb. Partidul Social Democrat va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera tergiversări în atragerea fondurilor europene și nici vreun alt experiment fiscal pe seama contribuabililor români”, a transmis Biroul de presă al PSD.

Votul de învestitură este decisiv pentru instalarea noului Guvern și pentru asigurarea stabilității politice într-o perioadă cu provocări economice și bugetare.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto