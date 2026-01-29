Marcel Ciolacu, prima reacție după comunicatul EximBank: „Este o măgărie”. Banca susține că a semnalat Guvernului Ciolacu riscuri de pierderi uriașe

Marcel Ciolacu reacționează după comunicatul EximBank în care spuneau că au semnalat Guvernului că există posibilitatea pierderii unor sume foarte mari din creditele acordate unor companii aflate în dificultate. Fostul premier spune că declarațiile băncii nu sunt reale și că atribuțiile premierului nu includ aprobarea finanțărilor: „Este o măgărie”.

Banca de stat a publicat un comunicat în care arată că, în anii anteriori, ar fi informat guvernele conduse de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu despre riscurile acestor operațiuni. Clarificările EximBank au venit în urma declarațiilor premierului Ilie Bolojan, care a anunțat că a sesizat Parchetul în legătură cu situația EximBank. El a invocat suspiciuni de utilizare necorespunzătoare a banilor publici. Premierul a menționat și faptul că nu poate dispune revocarea directorului general al băncii, Traian Halalai, din cauza unor clauze contractuale semnate anterior.

Marcel Ciolacu: „Cum adică tu mă avertizezi pe mine pentru ceva ce ai inițiat tu?”

În mesajul transmis Digi24.ro, Marcel Ciolacu spune că procesul de aprobare a creditelor este unul strict procedural și nu depinde de decizia prim-ministrului.

„Să mă avertizeze pe mine că ce? De ce i-a dat creditul? Premierul nu dă credite. Cum adică tu mă avertizezi pe mine pentru ceva ce ai inițiat tu? Eu sunt instrument bancar?”, a declarat Ciolacu.

Fostul premier explică faptul că documentațiile sunt analizate succesiv de EximBank, de CIFGA, apoi de Ministerul Finanțelor, iar abia ulterior ajung pe masa Guvernului.

„Premierul semnează ca primarul. Nu are nicio treabă”, spune el.

Ce transmite EximBank

Exim Banca Românească (fosta EximBank), companie deținută de stat, susține, printr-un comunicat de presă, că finanțările acordate unor companii cu probleme financiare precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air reprezintă expuneri ale statului român și nu au fost aprobate de conducerea băncii.

„Ele (n.red. creditele neperformante) nu sunt finanțări aprobate de conducerea băncii și nu sunt parte a situațiilor financiare, a expunerilor și a indicatorilor financiari ai băncii”, se arată în comunicatul băncii.

Eximbank afirmă că statul român, inclusiv Guvernul, este responsabil de aprobarea sau avizarea unor credite.

„Aprobarea sau avizarea acestor facilități revine exclusiv statului român, fie prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA – organism care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor), pentru expuneri de până la 50 milioane de euro, fie prin Guvernul României, pentru expuneri de peste 50 milioane euro”, se arată în comunicatul băncii.

Marcel Boloș: „Riscurile au fost consemnate în memorandumuri”

Contactat de Digi24, fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, a confirmat că riscurile au fost menționate în documentele oficiale, dar a menționat și faptul că decizia finală nu a aparținut ministerului.

„Riscurile prezentate au fost consemnate în memorandumuri. Ministerul Finanțelor nu are decât rolul de secretariat. Am preluat riscurile care ne-au fost prezentate, am semnat și am trimis documentul către Guvern. Mai departe, decizia a fost luată de Guvernul României, potrivit legii”, a declarat Boloș.

Companiile cu cele mai mari pierderi

Cele mai mari pierderi sunt asociate creditelor acordate companiilor Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere și Electrocentrale Craiova, firme care au beneficiat de sprijin financiar semnificativ din fonduri publice în ultimii ani.

În luna decembrie 2023, Liberty Galați a primit un credit de 708 milioane de lei, cu dobândă subvenționată, printr-un program de garantare destinat firmelor afectate de conflictul din Ucraina.

În decembrie 2024, Eximbank a mai acordat companiei Liberty Tubular Products Galați o finanțare de până la 750 de milioane de lei.

