Politico: Alianța PSD-AUR, testul credibilității stângii europene în raport cu extrema dreaptă. Socialiștii din UE n-au știut de mișcarea din România

Sprijinul acordat de PSD moțiunii de cenzură inițiate alături de AUR provoacă unde de șoc la Bruxelles. Mai grav este că socialiștii europeni, familie din care fac parte și social-democrații nu au fost informați despre planurile colegilor din România. Actuala criză politică din România testează credibilitatea stângii europene în raport cu extrema dreaptă.

Mișcarea făcută de Partidul Social Democrat (PSD), prin asocierea parlamentară cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru a susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, a deschis un front sensibil în politica europeană.

Publicația Politico scrie că socialiștii europeni se confruntă acum cu exact acuzația pe care ani la rând au lansat-o împotriva centrului-dreapta: apropierea de forțe politice considerate extremiste.

„Dacă PSD răstoarnă guvernul și formează o coaliție cu AUR, va călca o linie roșie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forțele extremiste”, a declarat Vula Tsetsi, președinta Partidului Verde European.

Bruxelles-ul, luat prin surprindere de mișcarea PSD

Potrivit sursei citate, liderii socialiștilor europeni nu știau despre strategia pregătită la București. Doi oficiali familiarizați cu discuțiile au declarat sub protecția anonimatului că planurile PSD nu au fost comunicate în prealabil la Bruxelles.

Într-o reacție oficială, Iratxe García, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, a încercat să calmeze tensiunile.

„Îmi reafirm încrederea în Partidul Social-Democrat (român) și în angajamentul său de a colabora cu toate forțele pro-europene. Acest principiu este nenegociabil și se află în centrul familiei noastre politice”, a declarat Iratxe García.

Ea a adăugat că Sorin Grindeanu ar fi transmis că PSD nu intenționează să încheie un acord politic formal cu AUR.

Stânga europeană, sub presiune

Momentul este cu atât mai delicat cu cât, după alegerile europene din 2024, formațiunile de dreapta și conservatoare și-au consolidat puternic influența în Parlamentul European.

Grupul „Patrioții”, din care fac parte politicieni apropiați de valorile rusești, precum Marine Le Pen sau Viktor Orbán, a devenit a treia forță politică europeană, urmat de Conservatorii și Reformiștii Europeni, grup care o include pe Giorgia Meloni și AUR.

În acest context, adversarii politici cer explicații clare din partea socialiștilor europeni despre limitele colaborării cu dreapta radicală.

„Progresiștii pierd atunci când puterea este predată extremei drepte, nimeni nu ar trebui să se lase tentat de putere dacă prețul este o coaliție cu inamicul democrației”, a avertizat Terry Reintke, co-președinta grupului Verzilor din Parlamentul European.

La rândul său, Siegfried Mureșan a transmis un avertisment privind consecințele politice interne.

„Prin consolidarea AUR și prin validarea narațiunii și acțiunilor sale anti-establishment și anti-europene, peisajul politic românesc se va polariza între un tabără pro-reformă condusă de prim-ministrul Ilie Bolojan și o tabără anti-europeană în jurul AUR”, a spus Siegfried Mureșan.

Deocamdată, socialiștii europeni evită să își critice public colegii din România, însă episodul PSD – AUR riscă să devină un test major pentru credibilitatea politică a stângii europene într-un moment în care extrema dreaptă câștigă teren în aproape toate marile state ale Uniunii Europene.

