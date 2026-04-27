Unanimitate în ședința PSD. Social-democrații merg mai departe cu moțiunea de cenzură

Social-democrații merg mai departe cu moțiunea de cenzură, au declarat surse politice pentru Gândul. Decizia a fost luată în unanimitate. La ședință, care a avut loc în format online, au participat prim-vicepreședinții și vicepreședinții partidului și liderii de filiale.

Ședința vine după anunțul din prima parte a zilei, prin care PSD și AUR au anunțat că depun moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan și după discuțiile de la Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan.

PSD și AUR au împreună doar 219 de semnături, deci trebuie să mai găsească 14 de la SOS, POT sau de la parlamentari neafiliați.

