Prima pagină » Știri politice » Fritz recunoaște că USR este inutil coaliției de guvernare: „Această coaliție nu are nevoie de voturile USR / Este o vulnerabilitate”

Fritz recunoaște că USR este inutil coaliției de guvernare: „Această coaliție nu are nevoie de voturile USR / Este o vulnerabilitate”

20 ian. 2026, 23:07, Știri politice
Liderul interimar al USR, Dominic Fritz

Liderul USR, Dominic Fritz, a vorbit într-un interviu pentru G4Media despre atacurile constante pe care PSD le are la adresa miniștrilor USR. Acesta a transmis că partidul său își asumă faptul că are un vot inutil pentru coaliția de guvernare. 

Dominic Fritz a afirmat că USR nu poate să exercite niciun fel de presiune în interiorul coaliției și a recunoscut că majoritatea guvernamentală nu depinde de voturile partidului său. De asemenea, liderul USR a transmis că lipsa de influență pe care o are partidul a devenit un fel de vulnerabilitate pe care unii dintre membrii coaliției o folosesc în propriul avantaj.

„Eu mă aștept ca cei care au semnat protocolul acestei coaliții să se ține la cuplu. Și dilema despre care vorbiți nu e un secret că, da, această coaliție nu are nevoie de voturile USR. Cumva nu există un șantaj sau un blocaj cu care USR la această masă poate să zică „dacă nu se întâmplă asta, atunci asta”.Și asta este o vulnerabilitate. Și e o vulnerabilitate pe care, din păcate, unii din această coaliție o folosesc în avantajul lor”, a spus Dominic Fritz. 

Deși a recunoscut că partidul său este vulnerabil, Fritz a transmis că nu ia în calcul ieșirea de la guvernare și nu se lasă „nici intimidat, nici alungat”. De asemenea, acesta a avertizat că în cazul în care ar guverna fosta coaliție formată din Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, efectele ar fi dezastruoase pentru România.

„Nu cred că este un joc care se poate juca până la nesfârșit. Dar vă pot spune că USR ia în serios această guvernare și nu se lasă nici intimidat, nici alungat tocmai pentru că credem că dacă în acest moment ar guverna din nou coaliția Ciucă-Ciolacu,poate cu câțiva alți oameni în frunte, dar în rest nimic n-ar fi schimbat, ar fi dezastruos pentru România.”

Tensiuni au existat inclusiv în prima ședință de Coaliție din acest an, după ce ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, le-a reproșat celor de la USR că s-a săturat să fie atacat nejustificat pe conturile acestora legat de procesul de elaborare a legilor justiției din 2022. În trecut, Dominic Fritz spunea că vrea schimbarea legilor justiției făcute în mandatul lui Cătălin Predoiu.

