Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei

Tensiuni în Coaliție între ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanții USR. Predoiu le-a reproșat foarte dur celor de la USR că s-a săturat să fie atacat nejustificat de pe conturile acestora legat de procesul de elaborare a legilor justiției din 2022 (mandatul anterior al acestuia, de la Justiție), au declarat surse politice din Coaliție pentru Gândul.

Prima ședință de Coaliție din acest an a fost una tensionată. Liderii partidelor de la guvernare s-au reunit luni la Palatul Victoria pentru a discuta despre bugetul pe anul 2026 și despre asumarea răspunderii pentru pachetul de reforme în administrația publică.

Potrivit surselor Gândul, a ieșit cu scandal între ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și cei de la USR. Ministrul de Interne le-a reproșat foarte dur că s-a săturat să fie atacat nejustificat de pe conturile useriștilor legat de Legile Justiției ( n.r. când a fost ministru al Justiției).

Anterior, Dominic Fritz anunța că vrea schimbarea legilor justiției făcute în mandatul lui Cătălin Predoiu, considerând că sunt magistraţi „care au mult prea multă putere şi care folosesc această putere nu în beneficiul cetăţenilor, ci în propriul beneficiu”.

De asemena, USR nu a venit cu nicio propunere concretă despre buget sau Mercosur, în schimb au cerut funcții de subprefecți și în alte instituții deconcentrate.

Premierul Ilie Bolojan a insistat și el ca partidele să trimită oameni la comitetul de lucru pentru Justiției, dar fără succes. USR a fost primul care l-a ignorat pe liderul PNL și a revenit la discuțiile despre funcții. De asemnea, PSD i-a spus că întâi trebuie să decidă intern pe cine desemnează și cu ce propuneri vine.

