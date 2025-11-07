Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”

Gabriela Firea, aflată la Congresul PSD, nu iartă pe nimeni. Face un atac la adresa membrilor USR, care în trecut blamau finanțarea construirii Catedralei Mântuirii Neamului. “Fără bani publici pentru Catedrală!” Acesta a fost unul din sloganurile prin care USR s-a poziționat împotriva cheltuirii banilor publici pe un „delir grandoman”, așa cum a fost denumit de un fost președinte al partidului.

„Am văzut și cuvântul „ipocrizie e prea mic”, cum la momentul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului, s-au înghesuit pe șângă oameni care au contribuit la ridicarea acesteia – atei, agnostici – oameni care ne-au blamat, ne-au făcut „pupători de moaște”, (…) s-au dus la oportunități de imagine. S-au dus la oportunități foto. Înseamnă că au tratat o slujbă religioasă ca pe un spectacol.”, spune Firea.

