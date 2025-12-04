Prima pagină » Știri politice » Gândul a avut dreptate. Președintele României Nicușor Dan a încălcat Constituția când a jucat în filmul electoral al lui Cătălin Drulă. Clipul, dat jos de BEC pentru că încalcă 3 legi și de 2 ori legea fundamentală a României

04 dec. 2025, 20:46, Știri politice
Biroul Electoral de Circumscripție București (BEC) intervine în cazul clipului în care apar președintele Nicușor Dan și candidatul la alegerile din 7 decembrie, Cătălin Drulă. Conform deciziei BEC, Nicușor Dan a încălcat 4 legi ale României și Constituția. În videoclipul în cauză, Nicușor Dan apare alături de candidatul Cătălin Drulă și discută despre diferite probleme ale Bucureștiului. Materialul a fost publicat drept conținut electoral de USR Sector 3. 

Decizia vine după ce clipul a generat controverse și a fost perceput ca un material electoral în favoarea candidatului USR și împotriva contracandidatului PNL, Ciprian Ciucu. Biroul Electoral a decis eliminarea de pe rețelele de socializare a înregistrării video realizate la Palatul Cotroceni. 

Este pentru prima dată când BEC constată că președintele României a încălcat Constituția României. Și actualul președinte al României, la finalul campaniei, a avut probleme cu materialele electorale publicate.

Potrivit unor surse BEC, împotriva deciziei de eliminare a clipului lui Cătălin Drulă în care apare președintele Nicușor Dan au votat reprezentanții USR și AUR.

Sursa: Decizie BEC

La recepția de Ziua Națională de la Cotroceni, candidatul Drulă a filmat un clip electoral în care apare împreună cu președintele Nicușor Dan și cu Vlad Voiculescu. Videoclipul a fost publicat ulterior de organizația sector 3 a USR. Gândul a semnalat, în acel moment, faptul că președintele României se implică în campania electorală pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Acum, vine decizia BEC, care spune că președintele a încălcat legea și Constituția României.

Ce articole din lege și Constituție a încălcat Nicușor Dan:

  • Art 14, alin 1 din legea 334/2006 privind finanțarea partidelor politice
  • Art 65, alin 3 din legea 115/2015 pentru alegerea autorităților locale
  • Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali
  • Art 80 alin 2 din Constituție
  • Art 84 alin 1 din Constituție

Nicușor Dan a insinuat că nu ar fi știut că materialul filmat la Cotroceni alături de Cătălin Drulă este în scop electoral și spune că secvența este una din multe altele de la recepția de Ziua Națională. În înregistrarea video folosită ulterior ca material electoral președintele României apare alături de liderul USR și europarlamentarul Vlad Voiculescu. Filmarea într-un spațiu instituțional de cel mai înalt nivel, utilizată într-un context politic explicit, a ridicat suspiciuni de încălcare a Constituției, așa cum a transmis Gândul.

BEC, însă, este de altă părere.

Sursa: Decizie BEC

În decizia BEC se arată că materialul publicitar politic reprezintă un video realizat într-un cadru oficial, specific Administrației Prezidențiale, în care apare Președintele Romîniei, iar mesajul prezentat are un caracter electoral destinat să influențeze opțiunea de vot în favoarea candidatului/partidului susținut.

După vizionarea videoclipului, Gândul a intrat pe firul poveștii și a întrebat mai mulți constituționaliști dacă președintele Nicușor Dan și-a depășit atribuțiile, dar și obligațiile prevăzute de Constituția României. Așa cum scrie în legea fundamentală, președintele are un rol de mediator între partide și instituțiile statului, însă nu poate fi implicat politic, cu atât mai puțin ca agent electoral pentru un candidat la Primăria Capitalei. Spre exemplu, fostul judecător CSM, Toni Neacșu, spune că președintele încalcă neutralitatea politică și clipul este ilegal conform legislației electorale. Este evidentă încălcarea neutralității constituționale de care trebuie să dea dovadă președintele României. Autoritățile publice nu pot pune la dispoziție resursele lor pentru materialele electorale. E interzis prin lege.”De asemenea, Petre Lăzăroiu spune că „Președintele nu trebuie să fie membrul niciun partid și nu trebuie să susțină pe nimeni. Ce face Nicușor Dan este o chestiune de susținere publică, practic ajută în mod direct un candidat. Ceea ce, în mod evident, nu are voie să facă.”

Nicușor Dan sfidează România și ne transmite că nu e adevărat ce vedem când ne uităm la clipul electoral în care joacă alături de Drulă. USR folosește ostentativ imaginea președintelui și angajează campanii online plătite cu acesta

„Președintele nu are voie să facă asta! Scrie clar în Constituție. Se poate ajunge la suspendare”. Judecători CCR și juriști marcanți îl pun la zid pe Nicușor Dan pentru clipul în care joacă pentru Cătălin Drulă în Palatul Cotroceni. „Clipul este ilegal conform legislației electorale”

