Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan sfidează România și ne transmite că nu e adevărat ce vedem când ne uităm la clipul electoral în care joacă alături de Drulă. USR folosește ostentativ imaginea președintelui și angajează campanii online plătite cu acesta

Nicușor Dan sfidează România și ne transmite că nu e adevărat ce vedem când ne uităm la clipul electoral în care joacă alături de Drulă. USR folosește ostentativ imaginea președintelui și angajează campanii online plătite cu acesta

03 dec. 2025, 14:32, Știri politice

Nicușor Dan nu face diferența între un clip electoral și o poză făcută cu telefonul. Președintele insinuează că nu ar fi știut că este filmat, la Cotroceni, alături de Cătălin Drulă în scop electoral. Despre clipul în care joacă alături de Drulă susține că este doar o secvență din multe altele de la recepția de Ziua Națională.

„Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public”, spune președintele.

„În ziua de 1 decembrie am stat vreo trei ore pe bulevard acolo cu oamenii. După aceea am stat vreo trei ore la recepție. În momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el. Din ziua respectivă sunt sute de materiale care circulă pe internet”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a explicat și de ce la recepția de la Cotroceni nu au fost invitați alți candidați la Primăria Capitalei în afară de Cătălin Drulă.

„Au fost mai multe liste care s-au combinat într-o listă. În ceea ce privește oficialitățile, au fost niște criterii obiective. Domnul Drulă e vicepreședinte al Camerei”, a spus Nicușor Dan.

Un video filmat în sediul Administrației Prezidențiale, îl prezintă pe președintele Nicușor Dan alături de europarlamentarul Vlad Voiculescu și de liderul USR, Cătălin Drulă, candidatul formațiunii pentru Primăria Capitalei. Președintele, conform atribuțiilor constituționale, are rol de mediator apolitic. În schimb, Nicușor Dan joacă un rol de afiș electoral pentru candidatul Cătălin Drulă, la Primăria Capitalei… chiar dacă zice că nu-i așa.

În ziua de 1 decembrie, am stat vreo 3 ore la poze, după care am stat vreo 3 ore la recepție, în fiecare din momentele astea, oricine a avut un telefon, a putut să facă orice cu el. Din ziua respectivă sunt sute de materiale care circulă pe internet. Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public. Atât”, spune Nicușor Dan.

Însă realitatea arată altfel – USR folosește imaginea lui Nicușor Dan în campanie și angajează campanii online plătite cu imaginea președintelui.

Videoclipul publicat de USR, în care este folosită imaginea președintelui

În videoclipul publicat recent pe Facebook, Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei se „întreține” cu președintele Nicușor Dan. Cei doi vorbesc despre legalitatea construirii unui bloc între mormintele din cimitirul Bellu. Alături de ei este și Vlad Voiculescu, consilier onorific prezidențial. Filmarea a fost realizată la recepția de Ziua Națională de la Cotroceni.

„Cătălin DrulăAți văzut blocul ăla dintre mormintele din Cimitirul Bellu?

Nicușor Dan: Cred că dacă vrei să furiîl descoperi într-o lunădacă vrei să te opuiîți ia cam zece ani.

Cătălin Drulă: Eu îmi aduceam aminte, în campania din 2020, când am fost împreună în campanie, că tocmai asta era ideea, că toate chestiunile astea o să se anuleze cumva în noul mandat. Și acum și Puz-urile de sector și toate nenorocirile astea urbanistice nu s-au putut anula până la capăt.

Nicușor Dan: Imediat după preluarea mandatului a fost o înțelegere cu majoritatea și le-am suspendat. În hotărâre, am scris că, eu, primar, o să fac o analiză, în trei luni, să vedem dacă e ceva nelegal, am facut-o, am găsit 20 de motive de nelegalitate, m-am întors la consiliu și n-a mai fost majoritate”.

Nu este prima dată când USR se folosește în mod ostentativ de imaginea președintelui.

De altfel, Nicușor Dan a și fost prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei.

Vezi mai multe AICI și AICI

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan îl apără pe Moșteanu în scandalul diplomelor: „Sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă”
15:02
Nicușor Dan îl apără pe Moșteanu în scandalul diplomelor: „Sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă”
FLASH NEWS Nicușor Dan a găsit vinovatul pentru Criza apei: „În opinia mea, vinovăția este la Apele Române”
13:56
Nicușor Dan a găsit vinovatul pentru Criza apei: „În opinia mea, vinovăția este la Apele Române”
FLASH NEWS Diana Buzoianu, obligată să vină în Parlament, la solicitarea AUR. Ministra trebuie să dea explicații pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița
13:37
Diana Buzoianu, obligată să vină în Parlament, la solicitarea AUR. Ministra trebuie să dea explicații pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu anunță locuitorii din Prahova și Dâmbovița că mai au de așteptat până vor avea apă: „Nu pot să dau explicații tehnice”
12:54
Diana Buzoianu anunță locuitorii din Prahova și Dâmbovița că mai au de așteptat până vor avea apă: „Nu pot să dau explicații tehnice”
ULTIMA ORĂ În plină austeritate, pe final de an, Primăria Oradea alocă peste 1 milion de lei trustului Intact. „Orașul faptelor bune”, eveniment al radioului din trust, va fi găzduit tot în orașul lui Bolojan. Gândul a dezvăluit de curând că, în 6 ani de zile, Oradea a plătit Antenei tribut de peste 1 milion de euro, pentru imaginea lui Bolojan
12:43
În plină austeritate, pe final de an, Primăria Oradea alocă peste 1 milion de lei trustului Intact. „Orașul faptelor bune”, eveniment al radioului din trust, va fi găzduit tot în orașul lui Bolojan. Gândul a dezvăluit de curând că, în 6 ani de zile, Oradea a plătit Antenei tribut de peste 1 milion de euro, pentru imaginea lui Bolojan
POLITICĂ Victor Ponta: Am semnat, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”!
12:37
Victor Ponta: Am semnat, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”!
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Faima îți poate scurta viața. Ce a descoperit un studiu recent?

Cele mai noi