Nicușor Dan sfidează România și ne transmite că nu e adevărat ce vedem când ne uităm la clipul electoral în care joacă alături de Drulă. USR folosește ostentativ imaginea președintelui și angajează campanii online plătite cu acesta

Nicușor Dan nu face diferența între un clip electoral și o poză făcută cu telefonul. Președintele insinuează că nu ar fi știut că este filmat, la Cotroceni, alături de Cătălin Drulă în scop electoral. Despre clipul în care joacă alături de Drulă susține că este doar o secvență din multe altele de la recepția de Ziua Națională.

„Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public”, spune președintele.

„În ziua de 1 decembrie am stat vreo trei ore pe bulevard acolo cu oamenii. După aceea am stat vreo trei ore la recepție. În momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el. Din ziua respectivă sunt sute de materiale care circulă pe internet”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a explicat și de ce la recepția de la Cotroceni nu au fost invitați alți candidați la Primăria Capitalei în afară de Cătălin Drulă.

„Au fost mai multe liste care s-au combinat într-o listă. În ceea ce privește oficialitățile, au fost niște criterii obiective. Domnul Drulă e vicepreședinte al Camerei”, a spus Nicușor Dan.

Un video filmat în sediul Administrației Prezidențiale, îl prezintă pe președintele Nicușor Dan alături de europarlamentarul Vlad Voiculescu și de liderul USR, Cătălin Drulă, candidatul formațiunii pentru Primăria Capitalei. Președintele, conform atribuțiilor constituționale, are rol de mediator apolitic. În schimb, Nicușor Dan joacă un rol de afiș electoral pentru candidatul Cătălin Drulă, la Primăria Capitalei… chiar dacă zice că nu-i așa.

Însă realitatea arată altfel – USR folosește imaginea lui Nicușor Dan în campanie și angajează campanii online plătite cu imaginea președintelui.

Videoclipul publicat de USR, în care este folosită imaginea președintelui

În videoclipul publicat recent pe Facebook, Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei se „întreține” cu președintele Nicușor Dan. Cei doi vorbesc despre legalitatea construirii unui bloc între mormintele din cimitirul Bellu. Alături de ei este și Vlad Voiculescu, consilier onorific prezidențial. Filmarea a fost realizată la recepția de Ziua Națională de la Cotroceni.

„Cătălin Drulă: Ați văzut blocul ăla dintre mormintele din Cimitirul Bellu?

Nicușor Dan: Cred că dacă vrei să furi, îl descoperi într-o lună, dacă vrei să te opui, îți ia cam zece ani.

Cătălin Drulă: Eu îmi aduceam aminte, în campania din 2020, când am fost împreună în campanie, că tocmai asta era ideea, că toate chestiunile astea o să se anuleze cumva în noul mandat. Și acum și Puz-urile de sector și toate nenorocirile astea urbanistice nu s-au putut anula până la capăt.

Nicușor Dan: Imediat după preluarea mandatului a fost o înțelegere cu majoritatea și le-am suspendat. În hotărâre, am scris că, eu, primar, o să fac o analiză, în trei luni, să vedem dacă e ceva nelegal, am facut-o, am găsit 20 de motive de nelegalitate, m-am întors la consiliu și n-a mai fost majoritate”.

Nu este prima dată când USR se folosește în mod ostentativ de imaginea președintelui.

De altfel, Nicușor Dan a și fost prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei.

