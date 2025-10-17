Gândul a scris, Guvernul a reacționat. Declarațiile de avere și de interese ale Dianei Buzoianu, ministra Mediului, au fost publicate pe site

La o zi după ce Gândul a scris despre lipsa declarațiilor de avere și interese de pe site-ul Guvernului a ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), Guvernul a reacționat a doua zi. A publicat cele două documente pe site, așa cum a cerut Ilie Bolojan pe 8 august.

După ședința de Guvern de joi, 16 octombrie, reporterul Gândul a întrebat-o, la briefingul de presă, despre absența celor două documente ale sale de pe site-ul Executivului. Ne-a răspuns că le-a transmis acum câteva săptămâni spre Cancelarie, deși acestea nu apăreau pe site.

„Eu am transmis-o. Nu știu mai departe. O să mă ocup și o să le zic să și publice. Chiar am transmis-o acum câteva săptămâni. Deci n-am absolut nimic de ascuns. O să le și zic să le publice”, a declarat Diana Buzoianu.

În apărarea ministrei USR a sărit și Ioana Dogioiu, purtătoare de cuvânt a Guvernului. A spus că „e posibil să fi fost o eroare de manevrare”. Ce manevrare, nu știm. Vorbim de mai bine de două luni de la anunțul premierului.

„O să întreb la nivelul Cancelariei, e posibil să fi fost o eroare de manevrare”, a fost reacția Ioanei Dogioiu la întrebarea Gândul. (DETALII AICI)

Gândul a publicat și lista tuturor miniștrilor care nu și-au urcat cele două documente pe site până pe 16 octombrie 2025. Vorbim de 4 miniștri PSD, 2 de la PNL și 2 de la USR. (DETALII AICI)

Ilie Bolojan, pe 8 august: Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală

Ilie Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor, încă de pe 8 august, să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului.

Premierul României le-a mai solicitat membrilor cabinetului să publice documentele și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea aceleiași măsuri și în cazul celorlalte persoane cu funcții de demnitate publică din instituțiile respective.

„Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”, a declarat atunci premierul. (DETALII AICI)

Reamintim că prin Decizia Curții Constituționale nr. 297 din 29 mai 2025, s-a constatat că publicarea declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate încălca dreptul la viață intimă, familială și privată.