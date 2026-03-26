Geoană este bănuit că ar fi fost finanțat de Kremlin. Luxembourg Herald: Vicele NATO ar fi fost prins într-o reţea de bani rusești

Mircea Geoană, fostul vicepreședinte al NATO, fost președinte al PSD și candidat perseverent la Cotroceni este acuzat că ar fi fost cârțița de cel mai înalt nivel a Kremlinului în Alianța Nord-Atlantică. Acuzația este bazată pe faptul că Mircea Geoană ar menține legături de afaceri directe cu un cetățean rus cu rădăcini adânci în establishmentul militar al Moscovei. Conform Luxembourg Herald, Mircea Geoană a fost prins într-o reţea de bani rusești şi legături cu Kremlinul.

Vezi AICI reacția lui Mircea Geoană, în exclusivitate pentru Gândul.

Publicația Luxembourg Herald citează o anchetă realizată de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și Dossier Center, care „a dezvăluit că fostul manager de campanie al lui Mircea Geoană menține legături de afaceri directe cu un cetățean rus cu rădăcini adânci în establishmentul militar, un om care a militat activ pentru efortul de război brutal al Kremlinului în Ucraina”, potrivit News.ro.

Mircea Geoană a afirmat consecvent fidelitatea pentru Vest în contextele dramatice ale războiului din Ucraina.

Conform sursei citate, fiul managerului de campanie ar fi făcut afaceri cu un fost director al unei companii fondate de un oligarh rus sancționat. În replică, Geoană l-a acuzat pe nedrept pe Attila Biro, șeful Context.ro și coautorul anchetei, că ar fi participat la o tentativă de asasinat asupra unui procuror bulgar, adaugă publicația.

Geoană a susținut că ancheta era o lovitură susținută de Kremlin și finanțată de oligarhul exilat Mihail Hodorkovski.

Rămân de elucidat și cazurile de corupție în care au fost implicați soția sa Mihaela și cumnatul său Ionuț Costea.

