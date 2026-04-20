George Simion anunță că AUR e dispus să preia guvernarea

George Simion a anunțat luni, la Parlament, că AUR poate da dovadă de bărbăție și poate să își asume guvernarea. De asemenea, liderul AUR a subliniat că își dorește să se ajungă la votul poporului, adică la alegeri anticipate.

Întrebat dacă își va asuma AUR guvernarea și pe cine va nominaliza pentru poziția de prim-ministru, George Simion a spus că nu poate răspunde deoarece, pentru a intra la guvernare ar trebui ca cineva să nominalizeze un membru AUR, iar Nicușor Dan a spus că nu o va face. Sorin Grideanu, liderul PSD, a exclus și el total această posiblitate, dar AUR își poate asuma funcția de prim-ministru.

„Da, AUR poate da dovadă de bărbăție și-și poate asuma o guvernare la fel cum a făcut-o și în decembrie 2024, însă această ipoteză nu stă în picioare. Pentru că noi suntem realiști”, a declarat George Simion.

În cadrul aceleiași conferințe, Simion a anunțat că partidul pe care îl conduce va vota eventuale moțiuni de cenzură care să trimită acasă actualul Guvern. Anunțul vine după ce social-democrații au transmis că, dacă premierul Ilie Bolojan nu face un pas în spate, atunci PSD va depune propria moțiune de cenzură.

Social-democraţii votează azi dacă îl trimit acasă pe Ilie Bolojan

PSD va decide luni seara dacă îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan. Partidul Social Democrat va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online. Bolojan a anunțat că nu va demisiona.

