George Simion cere alegeri anticipate și respinge un guvern minoritar. „Cheia este întoarcerea la democrație și la vot"

Galerie Foto 5

Liderul AUR, George Simion, a ieșit din nou la atac cu o postare pe rețelele de socializare în care cere alegeri anticipate, în contextul în care PSD a reluat dezbaterea privind posibilitatea ieșirii de la guvernare. 

Liderul AUR a subliniat că singura soluție legitimă pentru deblocarea României este respectarea principiilor democratice fundamentale și refuză orice formulă de guvernare minoritară care ar ocoli votul cetățenilor. De asemenea, George Simion a crede că actualele jocuri de culise de la Palatul Victoria nu fac altceva decât să îndepărteze instituțiile statului de voința reală a electoratului. De asemenea,

„Pentru a mia oară: cheia este întoarcerea la democrație și la vot, nu guverne minoritare. AUR rămâne cu poporul român!”, a scris George Simion pe Facebook. 

Coaliția, aproape de ruptură

Nemulțumirile din interiorul coaliției au ajuns la un punct critic iar PSD ar lua în calcul retragerea sprijinului pentru actualul premier și chiar schimbarea acestuia. Nu este pentru prima dată când alianța dă semne de slăbiciune. În ultimele luni, conflictele dintre partide s-au adâncit, iar negocierile au devenit tot mai dificile. Într-un episod anterior, liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un consens pe teme importante, semn că ruptura era doar o chestiune de timp.

Luni, pe 20 aprilie, PSD va ține consultarea internă unde decid ce să facă în continuare. Social-democrații ar vrea să rămână la guvernare, însă nu în actuala formulă. Se discută tot mai insistent despre schimbarea premierului, acesta fiind, cel mai probabil, punctul central al deciziei de luni. În acest context, este vizat și Ilie Bolojan, căruia i s-ar putea cere să renunțe la funcție.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

