Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan îi cheamă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Cotroceni. Care este miza întâlnirii

Președintele Nicușor Dan îi va convoca pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. Miza întâlnirii: viitorul Guvernului condus de Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor Gândul, discuțiile vor avea loc într-un context extrem de tensionat, iar scaunul premierului „se clatină” serios.

Întâlnirea convocată de Nicușor Dan este văzută ca un moment decisiv. Liderii coaliției trebuie să decidă rapid dacă merg mai departe cu actuala formulă sau dacă se pregătește o schimbare majoră la nivelul Executivului.

 În acest moment, liderii nu își mai vorbesc și nu au mai programat nicio ședință de coaliție în așteptarea deciziei PSD.

Coaliția, aproape de ruptură

Surse politice spun că nemulțumirile din interiorul coaliției au ajuns la un punct critic. PSD ar lua în calcul retragerea sprijinului pentru actualul premier și chiar schimbarea acestuia.

Nu este pentru prima dată când alianța dă semne de slăbiciune. În ultimele luni, conflictele dintre partide s-au adâncit, iar negocierile au devenit tot mai dificile. Într-un episod anterior, liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un consens pe teme importante, semn că ruptura era doar o chestiune de timp.

Luni, pe 20 aprilie, PSD va ține consultarea internă unde decid ce să facă în continuare. Social-democrații ar vrea să rămână la guvernare, însă nu în actuala formulă. Se discută tot mai insistent despre schimbarea premierului, acesta fiind, cel mai probabil, punctul central al deciziei de luni. În acest context, este vizat și Ilie Bolojan, căruia i s-ar putea cere să renunțe la funcție.

Presiune pe Bolojan

În acest moment, presiunea este direct pe Ilie Bolojan, care riscă să piardă susținerea politică necesară pentru a rămâne în funcție.

De altfel, scenariul schimbării premierului nu este unul nou. Încă de la formarea guvernului, funcționarea coaliției a fost fragilă, bazată pe un echilibru delicat între mai multe partide cu interese diferite.

UDMR ține cu dinții de actuala coaliție de guvernare. Ce spune Csoma Botond despre o eventuală criză politică

Sorin Grindeanu spune că nu negociază funcția de premier. Ce îl nemulțumește pe președintele PSD

NEWS ALERT Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, îi cere lui Peter Magyar să investigheze banii trimiși din Ungaria în România. Ce scrisoare i-a trimis
12:14
Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, îi cere lui Peter Magyar să investigheze banii trimiși din Ungaria în România. Ce scrisoare i-a trimis
Cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg și care a dus la declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi. Tonul achizițiilor a fost dat chiar de Bolojan
11:07
Cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg și care a dus la declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi. Tonul achizițiilor a fost dat chiar de Bolojan
FLASH NEWS Alexandru Nazare, vizită în SUA pentru reuniunile FMI și Băncii Mondiale. Ce se află pe agenda ministrului Finanțelor
10:47
Alexandru Nazare, vizită în SUA pentru reuniunile FMI și Băncii Mondiale. Ce se află pe agenda ministrului Finanțelor
REACȚIE Simion, felicitări cu întârziere pentru Peter Magyar. Liderul AUR i-a transmis la 36 ore după victorie un mesaj. Viitorul premier l-a atacat în prima conferință de presă pe Simion
10:39
Simion, felicitări cu întârziere pentru Peter Magyar. Liderul AUR i-a transmis la 36 ore după victorie un mesaj. Viitorul premier l-a atacat în prima conferință de presă pe Simion
JUSTIȚIE Călin Georgescu: ”Avem un guvern de găini speriate care scurmă în țărână, încercând să ne demonstreze că pot zbura”
08:39
Călin Georgescu: ”Avem un guvern de găini speriate care scurmă în țărână, încercând să ne demonstreze că pot zbura”
NEWS ALERT Ministrul Fondurilor Europene anunță declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi privind achiziția de microbuze școlare
23:21
Ministrul Fondurilor Europene anunță declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi privind achiziția de microbuze școlare
Mediafax
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea vedetelor și a Bisericii
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban
Mediafax
Fritz: Suntem în relații bune cu președintele României. Vom vedea în 20 aprilie ce face PSD
Click
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie destinul
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără Valentin Sanfira
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
INEDIT Mașina lui Michael Schumacher, scoasă la vânzare. Ce preț are Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor, cu 135.000 kilometri la bord și fără accidente
13:14
Mașina lui Michael Schumacher, scoasă la vânzare. Ce preț are Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor, cu 135.000 kilometri la bord și fără accidente
MESAJ Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare deschisă după dispariția marelui antrenor: ”Am simțit ceva ce nu credeam posibil”
13:12
Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare deschisă după dispariția marelui antrenor: ”Am simțit ceva ce nu credeam posibil”
ACTUALITATE Ce spune Vlad Baltazar despre Bogdan „Topcanezu”: „S-a năpustit pe românii din Paris și a început să le ceară bani”
13:00
Ce spune Vlad Baltazar despre Bogdan „Topcanezu”: „S-a năpustit pe românii din Paris și a început să le ceară bani”
CONTROVERSĂ Ursula von der Leyen vrea să renunțe la dreptul de veto în deciziile de politică externă ale UE. Care este motivul
12:58
Ursula von der Leyen vrea să renunțe la dreptul de veto în deciziile de politică externă ale UE. Care este motivul
ECONOMIE Cât câștigă săptămânal un pakistanez ca livrator de mâncare în Constanța. „Nu mă plâng”
12:49
Cât câștigă săptămânal un pakistanez ca livrator de mâncare în Constanța. „Nu mă plâng”
TEHNOLOGIE De ce noul model de AI al Anthropic este considerat prea periculos pentru a fi lansat
12:45
De ce noul model de AI al Anthropic este considerat prea periculos pentru a fi lansat

