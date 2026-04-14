Nicușor Dan îi cheamă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Cotroceni. Care este miza întâlnirii

Președintele Nicușor Dan îi va convoca pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. Miza întâlnirii: viitorul Guvernului condus de Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor Gândul, discuțiile vor avea loc într-un context extrem de tensionat, iar scaunul premierului „se clatină” serios.

Întâlnirea convocată de Nicușor Dan este văzută ca un moment decisiv. Liderii coaliției trebuie să decidă rapid dacă merg mai departe cu actuala formulă sau dacă se pregătește o schimbare majoră la nivelul Executivului.

În acest moment, liderii nu își mai vorbesc și nu au mai programat nicio ședință de coaliție în așteptarea deciziei PSD.

Coaliția, aproape de ruptură

Surse politice spun că nemulțumirile din interiorul coaliției au ajuns la un punct critic. PSD ar lua în calcul retragerea sprijinului pentru actualul premier și chiar schimbarea acestuia.

Nu este pentru prima dată când alianța dă semne de slăbiciune. În ultimele luni, conflictele dintre partide s-au adâncit, iar negocierile au devenit tot mai dificile. Într-un episod anterior, liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un consens pe teme importante, semn că ruptura era doar o chestiune de timp.

Luni, pe 20 aprilie, PSD va ține consultarea internă unde decid ce să facă în continuare. Social-democrații ar vrea să rămână la guvernare, însă nu în actuala formulă. Se discută tot mai insistent despre schimbarea premierului, acesta fiind, cel mai probabil, punctul central al deciziei de luni. În acest context, este vizat și Ilie Bolojan, căruia i s-ar putea cere să renunțe la funcție.

Presiune pe Bolojan

În acest moment, presiunea este direct pe Ilie Bolojan, care riscă să piardă susținerea politică necesară pentru a rămâne în funcție.

De altfel, scenariul schimbării premierului nu este unul nou. Încă de la formarea guvernului, funcționarea coaliției a fost fragilă, bazată pe un echilibru delicat între mai multe partide cu interese diferite.

