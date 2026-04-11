George Simion, mesaj pentru români, cu ocazia Sărbătorilor Pascale: „Dacă vom avea pace, ține doar de noi”

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj românilor, într-un clip pe Facebook, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște. Acesta a menționat că „pacea” în România depinde atât de acțiunile cetățenilor, cât și de ce aflați la putere.

George Simion i-a îndemnat pe români să-și amintească de semnificația spirituală a Săbătorilor Pascale și să se bucure de această perioadă alături de familie.

„Sfintele sărbători de Paști nu sunt nici despre iepuraș, nici despre mâncare sau cadouri, sunt despre patimile Domnului nostru Isus Cristos, sunt despre înviere și sunt despre speranță. Așa că acum, înainte de minunea Învierii, vă doresc tuturor să aveți liniște în suflet, liniște în familii și speranță pentru neamul nostru românesc”, a afirmat Simion.

George Simion: „Dacă vom avea pace ține doar de noi”

George Simion a făcut aluzie și la contextul de securitate în care se află România, având în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Dacă vom avea pace ține doar de noi”, a subliniat liderul AUR.

„Nu vă transmit acum mesaje, acțiuni în demnuri. Vă transmit doar atât Paște luminat, Paște fericit împreună cu familia, Săptămâna viitoare, în săptămâna luminată mai mult. Doamne ajută”, a mai transmis acesta.

