George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00

George Simion a atenționat alegătorii, într-un mesaj postat pe Facebook, în privința exit poll-urilor. Acesta a afirmat că prezența la urne este foarte scăzută și că va conta ca voturile să fie numărate corect.

„Să nu credeți toate exit poll-urile acestea care vin pe surse. Și unii și alții încearcă să influențeze, în ultimul moment, rezultatul. Prezența este foarte proastă. Mulți oameni nu știu că au loc aceste alegeri. La numărătoare va conta foarte mult, pentru că ați văzut că se imprimă exact pe votul nostru pe un candidat pe care îl vor ei.

La Buzău este jale. Ce fac primarii nu respectă absolut nicio regulă. Avem posturi de televiziune care fac campanie fățișă. Regulile se aplică doar pentru noi. Pentru ei, deloc.

Dragii mei nu cred că trebuie să vă mai zic ce aveți de făcut. Nu credeți minciunile lor și stați și numărați fiecare vot. La prezența aceasta se poate întâmpla orice. Sper din suflet ca cei care mă îndeamnă să organizez proteste, să scoatem lumea în stradă, să înțeleagă că București, Buzău și în celelalte localități unde se organizează alegeri acum, astăzi, sunt vitale pentru cum vor evolua lucrurile în următorii doi ani. Lăsați manipulările lor și hai să mergem pe calea noastră”, a declarat George Simion.

