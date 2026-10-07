George Simion ironizează presa care a scris despre accesul aplicației AUR la locația utilizatorilor

George Simion a reacționat ironic după informațiile publicate miercuri despre aplicația AUR și despre capacitatea tehnică a acesteia de a accesa o serie de date personale ale utilizatorilor, inclusiv localizarea utilizatorilor.

Simion: ”Sunt în panică”

Liderul AUR, George Simion, a ironizat informațiile apărute în spațiul public.

”Mulțumim “presei” pentru reclamă făcută aplicației mobile “Platforma AUR”. Și la inovație suntem pe primul loc. Codul meu de invitație: 4018A0. Ziua și atacurile.

Sunt în panică! Profităm de acest atac și invităm pe toată lumea să descarce aplicația. Cei care pot achita cotizația și semna adeziunea vor fi și membri ai partidului! Trebuie să strângem rândurile”, scrie Simion

O investigație publicată în spațiul public a relatat că aplicația, utilizată pentru recrutarea membrilor, comunicarea cu simpatizanții și mobilizarea acestora, conține în cod permisiuni care permit accesul la localizarea utilizatorilor, agenda telefonică, fotografii și microfon.

Potrivit investigației, în codul aplicației ar fi fost identificate, printre altele, permisiuni pentru accesarea locației exacte și aproximative, a fotografiilor și altor fișiere, a agendei telefonice și pentru utilizarea microfonului.