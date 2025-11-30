Prima pagină » Știri politice » George Simion, președintele reales AUR, iese la atac: „Extremiștii sunteți voi!”. Rezoluție dură adoptată la congresul de la Alba Iulia

30 nov. 2025, 17:17, Știri politice
Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat duminică, la congresul ordinar de la Alba Iulia, o rezoluție în care acuză partidele aflate la putere că au transformat statul într-un mecanism de control, cenzură și „extremism instituțional”, de la gestionarea pandemiei până la anularea alegerilor prezidențiale.

În documentul intitulat „Extremiștii sunteți voi”, AUR susține că, în ultimii ani, creșterea prețurilor la energie, închiderea marilor fabrici și comprimarea regimului microîntreprinderilor au „împins România către marginea prăpastiei”, iar pandemia ar fi fost folosită pentru restrângerea libertăților și „afaceri tenebroase” pe ruta București–Bruxelles.

Partidul acuză și folosirea noțiunii de „război hibrid” pentru a eticheta proteste, opinii sau jurnaliști incomozi.

Rezoluția critică dur Curtea Constituțională, pentru interzicerea unor candidaturi prezidențiale și anularea alegerilor, precum și deciziile privind raportul dintre Constituție și dreptul UE.

Spațiul online și mediatic este descris ca fiind supus unei „cenzuri programate”, prin deciziile Biroului Electoral Central și prin campanii de stigmatizare a vocilor critice.

„Voi, extremiștii, ați transformat statul român într-un stat de factură sovietică, bazat pe control asupra cetățeanului considerat incapabil să discearnă (…) Extremiștii sunteți voi, cei care interziceți, anulați și cenzurați”, se arată în text.

În cadrul congresului, George Simion a fost reconfirmat în funcția de președinte al AUR.

FOTO: Mediafax

