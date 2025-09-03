George Simion: Regimul „democratic” face iar o nefăcută / Citirea moțiunilor de cenzură, joi. Dezbatere și vot, duminică, nu luni

Liderul grupului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză partidele puterii că nu vor să stabilească un calendar pentru dezbaterea și votul asupra moțiunilor de cenzură.

UPDATE

Moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, anunță liderul AUR, George Simion. „Regimul democratic face iar o nefăcută de frica românilor”, scrie el, pe Facebook.

„Regimul democratic face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor)”.

Potrivit surselor Gândul, se discută ca cele două camere ale Parlamentului să se reunească joi, pentru citirea moțiunilor. Astfel, votul ar urma să fie programat pentru duminică.

Știrea inițială.

Acesta discută cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

„Să stabilim un calendar care să includă depunerea moțiunilor, citirea în plen, așa cum prevede Constituția și dezbatere, plus vot. Am vrut să discutăm, să stabilim un calendar. Nu au vrut să accepte un calendar”, declară acesta, din ușa biroului lui Grindeanu, menționând că nu au primit niciun motiv.

Potrivit procedurii, textele moțiunilor trebuie depuse până miercuri, la ora 24.00. Astfel, dezbaterea și votul ar trebui să aibă loc cel mai devreme duminică.

Însă, reprezentanți ai AUR au spus că duminică vor participa la evenimentele de la Țebea.

„Nu depinde de noi. Noi suntem minoritari în Parlamentul. (…) AUR își dorește un dialog cu Puterea. Să stabilim de comun acord un calendar”, spune Peiu.

