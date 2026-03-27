Prima pagină » Știri politice » Grindeanu, ironii către Bolojan: „Ilie, este despre economie și nu este despre sărăcie"

Olga Borșcevschi

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat vineri un atac direct la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, în cadrul unei întâlniri regionale desfășurate la Slatina, parte din seria consultărilor interne înaintea referendumului din partid programat pentru 20 aprilie. „Ilie, este despre economie, și nu e despre sărăcie”, a spus liderul social-democrat.

Liderul PSD a vorbit la finalul întâlnirii regionale Sud Vest Oltenia a partidului despre funcționarea coaliției.

„De fiecare dată când venim cu câte o propunere, trebuie să amenințăm. Și da, este despre economie. Și aș transmite în mod direct: Ilie, este despre economie, și nu e despre sărăcie. Și în acest moment, în România, lucrurile merg într-o direcție proastă. Asta am analizat noi astăzi și asta vom analiza la toate întâlnirile regionale pe care le vom avea în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu.

El l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, spunând că nu a fost un prim-ministru al unei coaliții.

„PSD-ul reprezintă 45% în ponderea coaliției, în Parlament, ca locuri. Doar că primul ministru nu s-a comportat în aceste 10 luni, și asta e concluzia până la urmă a ședinței de azi, ca un prim-ministru al unei coaliții. Poți să fii președintele PNL, poți să fii președintele PSD, poți să fii președintele USR și te comporți acolo, la partidul tău, pentru electoratul tău, așa cum consideri necesar. Când ai voturile și faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid este unul care nu e băgat în seamă sau când e băgat în seamă trebuie să amenințe, lucrurile nu mai sunt coordonate constructiv”, a precizat liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că situația PSD în coaliție va fi stabilită la consultarea internă a partidului din 20 aprilie.

Grindeanu a declarat că sunt trei scenarii: „Să rămânem în această formulă cum suntem acum, cu prim-ministrul Ilie Bolojan și în configurația actuală, să trecem în opoziție, a doua variantă, evidentă, și a treia, să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliții pro-europene. Nu există alte scenarii”.

El a mai spus că în perioada următoare vor fi organizate alte șapte întâlniri regionale.

