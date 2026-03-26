Grindeanu: „Vreau să îi asigur pe toți românii că dialogul meu de astăzi cu liderii europeni a fost doar pentru apărarea intereselor României”

Conflictul din interiorul coaliției de guvernare continuă cu un nou schimb de replici între eurodeputatul PNL, Siegfried Mureșan, și Sorin Grindeanu, în contextul discuțiilor liderului PSD cu președinta Parlamentului European, la Bruxelles. Grindeanu a răspuns acuzațiilor din partea liberalului cu un mesaj tranșant.

Sorin Grideanu a transmis că dialogul său cu Roberta Metsola au vizat interesele României, după ce Siegfried Mureșan l-a acuzat de „lipsă de experiență în relațiile instituționale la nivel european”.

„Vreau să îi asigur pe toți românii că dialogul meu de astăzi cu liderii europeni a fost doar pentru apărarea intereselor României.

Mesajul meu a fost clar: sigur că dorim continuarea guvernării pro-europene, dar avem o responsabilitate uriașă de a obține rezultate concrete pentru români și că nimeni nu se poate juca cu destinele României, vânturând alianțe cu extremiștii!”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

„PSD este privit de către toți partenerii europeni drept unul dintre actorii-cheie”

PSD este privit de către toți partenerii europeni drept unul dintre actorii-cheie, de care depinde, într-o măsură esențială, continuarea acestui traseu care asigură României stabilitate și suport financiar pentru o dezvoltare consolidată.

I-am asigurat pe toți liderii europeni că rămânem un partener responsabil, dispus să facă o analiză serioasă a propriei sale prestații la guvernare și să vină cu soluții pentru a îmbunătăți performanța echipei de la Palatul Victoria.

Interesul nostru comun este de a finaliza reformele și proiectele majore finanțate din PNRR, de a accesa toți banii europeni și de a face astfel încât românii să simtă că miza guvernării este să le protejăm, în primul rând, nivelul de trai! Iar partenerii de la Bruxelles sunt gata să ne ajute cu toată deschiderea să ne îndeplinim acest obiectiv!”, a mai adăugat Grindeanu.

