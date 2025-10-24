Prima pagină » Știri politice » Grindeanu nu-l iartă pe Bolojan: „Când te ții de orgoliu, nu știu dacă e cea mai bună soluție”

Grindeanu nu-l iartă pe Bolojan: „Când te ții de orgoliu, nu știu dacă e cea mai bună soluție”

24 oct. 2025, 19:29, Știri politice
Grindeanu nu-l iartă pe Bolojan: „Când te ții de orgoliu, nu știu dacă e cea mai bună soluție”

După ce dimineață s-a întâlnit cu capii Justiției încercând să tempereze scandalul legat de pensiile speciale, ajuns în Dâmbovița, liderul PSD, Sorin Grindeanu, din nou a fost întrebat de jurnaliști de Ilie Bolojan.

Șeful interimar al PSD crede că omologul său din PNL – care este și șef al Executivului – dă dovadă de inflexibilitate iar din cauza poziției rigide privind pensiile magistraților, România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR și să agraveze criza din justiție.

Referindu-se la premierul Ilie Bolojan, președintele PSD spune:

Să știți…când te ții așa..cu orgoliul de un anumit drum. Nu știu dacă e cea mai bună soluție, dacă vrei să rezolvi această situație. La fel și ceilalți pot să rămână la fel de inflexibili, să spună „NU”, și n-am rezolvat nimic. Pierdem 200 și ceva de milioane de euro, avem greve în instanță și toată lumea e nemulțumită. Asta ne dorim?


Situația legată de reforma pensiilor din Justiție a ajuns să devină un adevărat test de stres în coaliție. Sorin Grindeanu încearcă să construiască „o punte” cu magistratura – astfel încât proiectul de reformă să treacă de CCR cu acceptul CSM, în timp ce Ilie Bolojan – șeful Guvernului – spune că nu poate fi de acord cu magistrații atunci când aceștia cer pensii pe peste 70% din ultimul salariu.

Sorin Grindeanu se pune contra lui Bolojan și insistă pentru majorarea salariului minim: „România riscă să intre în infringement"

Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „Nu facem Guvern cu AUR. Dar există soluții dacă pleacă oricine. Nimeni nu este de neînlocuit"

