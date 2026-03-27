Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a vorbit vineri social-democraților din Olt, despre trei scenarii privind guvernarea: să continue cu Ilie Bolojan, partidul să treacă în Opoziție sau să schimbe premierul. El a precizat că membrii partidului s-au declarat nemulțumiți și au exclus continuarea în actuala formulă. „A fost ca la olteni, mai aprinși așa”, a spus Grindeanu.

„Eu am prezentat astăzi cele trei scenarii posibile să rămânem în formula de acum, cu Ilie Bolojan premier, să trecem în opoziție și a treia să existe o reconfigurare în interiorul coaliției. Nu există alte scenarii. Mi-e greu să și nu aș vrea să mă antepronunț mai ales că mai avem șapte întâlniri regionale, dar există un trend pe care îl realizez și prin luările de cuvânt ale colegilor. În Oltenia a fost ca la olteni, mai aprinși, așa. Lumea, ceea ce a exclus astăzi a fost din punctul meu de vedere, să mai continuăm în această formulă”, a spus Grindeanu.

„Bolojan nu s-a purtat ca un premier”

Grindeanu a mai spus și că PSD nu e respectat în coaliție.

„PSD reprezintă 45% din coaliție ca pondere de locuri în Parlament. Concluzia ședinței de astăzi e că prim-ministrul nu s-a purtat ca un premier. Când ai voturile și faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid nu e băgat în seamă sau când e băgat în seamă trebuie să amenințe lucrurile nu mai sunt coordonat constructive. Noi, în 20 aprilie vom face această consultare în care cei care votează vor fi informați de toate opțiunile. Din sală s-au ridicat foarte mulți colegi cu propuneri bune”, a adăugat el.

