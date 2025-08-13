Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, anunță miercuri că Guvernul elimină plafonul de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul, iar comercianții vor trebui să ofere atât posibilități de plată în cash, cât și posibilități de plată cu orice mijloc de plată electronică.

„O altă chestiune foarte importantă de trasabilitate se referă la obligația operatorilor economici în privința acelui plafon de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul. Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât nu avem niciun fel de plafon. Orice comerciant va trebui să ofere atât posibilități de plată în cash, cât și posibilități de plată cu orice mijloc de plată electronică. Sunt în momentul de față peste 300.000 de astfel de cazuri. Nu mai suntem în situația din 2021 sau din 2018, când POS-urile aveau diverse regimuri, era foarte complicat să obții un POS. Acum avem trei variante de POS. E mult mai facil să obții acest lucru”, transmite Alexandru Nazare.

Ministrul spune că autoritățile vor avea în vedere în normele tranzitorii și regimul unor zone speciale din România, unde nu există internet.

„Ne vom uita și la aceste zone, pentru că probabil că sunt cazuri justificate în anumite zone din țară, dar acele cazuri sunt excepția, nu și regula, iar avem nevoie să avem o vizibilitate asupra plăților de toate tipurile”, adaugă el.

Nazare menționează că a purtat un „dialog foarte deschis” cu Asociația Băncilor, dar și cu cei care reprezintă aceste mijloci de plată electronică.

„Am făcut un apel în întâlnirile cu ei și fac un apel public și acum, ca odată cu adoptarea acestei măsuri, și din partea acestora să vedem o atitudine diferită în privința dobânzilor pe care le practică, astfel încât plata cu cardul să devină mai puțin costisitoare decât este astăzi. Ne așteptăm de la ei un răspuns la acest set de măsuri pe care îl propunem astăzi. Trebuie să-l vedem și de la acești operatori, că își modifică posturile, astfel încât pentru cetătean să devină această operațiune mai puțin costisitoare”, încheie ministrul.

