Guvernul a anunțat principalele teme de pe agenda ședinței din 22 ianuarie 2026. Bugetarii, pe lista de discuții

21 ian. 2026, 21:15, Actualitate
Guvernul României a anunțat care vor fi subiectele de pe agenda ședinței din data de 22 ianuarie 2026. Pe listă sunt amintiți și bugetarii, mai exact, un proiect de lege privind unele măsuri care le pot fi aplicate. Printre subiecte se numără și modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului care sunt în administrarea MApN.

În ședința de Guvern de joi, 22 ianuarie 2026, vor fi dezbătute mai multe subiecte, printre care două proiecte de lege, unul pentru a completa unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, iar al doilea face referire la măsurile aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual care este plătit din fonduri publice.

Pe listă mai sunt și alte 13 proiecte de hotărâre de Guvern, privind sănătatea, infrastructura și administrația publică. Printre cele mai importante se află modificarea acordului de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat Programului pe bază de rezultate în sănătate, precum și declanșarea exproprierilor pentru Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, pe tronsonul Chiribiș – Biharia.

