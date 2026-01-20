Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii”

Premierul Ilie Bolojan a stat de vorbă marți la Palatul Victoria cu 15 rectori ai universităților din cadrul Consiliului Național al Rectorilor. Tema principală: bugetul pentru educație și cercetare pe 2026 și cum vor contribui universitățile la reducerea cheltuielilor statului. Universitățile trebuie să participe la „efortul de reducere a cheltuielilor publice”.

Bolojan a spus clar că proiectul de lege privind măsurile administrative, acum în transparență decizională, include și învățământul superior și cercetarea. Scopul este să reducă cheltuielile bugetare într-un an în care România trebuie să scadă deficitul. Este vorba, mai precis, de reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, prevăzută în proiectul de lege pentru toate instituțiile publice și exceptată doar pentru învățământul preuniversitar.

Cerințele rectorilor

Rectorii au arătat că au făcut deja ajustări în 2025, cum ar fi mărirea normei didactice și reducerea tarifelor plătite cu ora, și au cerut ca eventualele tăieri din 2026 să se facă flexibil, în funcție de situația fiecărei instituții și respectând autonomia universitară.

Rectorii au cerut ca eventualele noi reduceri să fie aplicate într-o manieră flexibilă, adaptată realităților diferite din sistemul universitar, cu respectarea principiilor autonomiei universitare și a legislației în vigoare. În cadrul discuțiilor, au fost prezentate particularitățile de finanțare ale diferitelor tipuri de universități, precum și argumente pentru modificarea propunerilor legislative astfel încât reducerea cheltuielilor să fie redistribuită în funcție de specificul instituțional.

La întâlnire au participat 15 rectori, membri ai conducerii CNR, alături de secretarul de stat din Ministerul Educației și Cercetării, Gigel Paraschiv, și reprezentanți ai domeniului cercetării.

Grup de lucru pe Educație la Guvern

Premierul a propus înființarea unui grup de lucru la Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu rectorii, pentru a rafina detaliile legate de finanțare în acest an.

„Sistemul de învățământ este coloana vertebrală pentru dezvoltarea țării. Trebuie să facem economii, dar să lăsăm ca acest domeniu important pentru România să se dezvolte în anii următori”, a menționat premierul Bolojan citat în comunicat. Premierul a adăugat că trebuie analizate și alte aspecte „legate de creșterea calității învățământului”: „Corelarea mai bună cu realitățile economice, dezvoltarea proiectelor de cercetare aplicată și introducerea unui sistem de trasabilitate, care să arate ce domenii profesionale urmează absolvenții de învățământ superior raportat la domeniul educațional absolvit”.

