Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii”

Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii”

20 ian. 2026, 15:48, Știri politice
Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii”

Premierul Ilie Bolojan a stat de vorbă marți la Palatul Victoria cu 15 rectori ai universităților din cadrul Consiliului Național al Rectorilor. Tema principală: bugetul pentru educație și cercetare pe 2026 și cum vor contribui universitățile la reducerea cheltuielilor statului. Universitățile trebuie să participe la „efortul de reducere a cheltuielilor publice”.

Bolojan a spus clar că proiectul de lege privind măsurile administrative, acum în transparență decizională, include și învățământul superior și cercetarea. Scopul este să reducă cheltuielile bugetare într-un an în care România trebuie să scadă deficitul. Este vorba, mai precis, de reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, prevăzută în proiectul de lege pentru toate instituțiile publice și exceptată doar pentru învățământul preuniversitar.

Cerințele rectorilor

Rectorii au arătat că au făcut deja ajustări în 2025, cum ar fi mărirea normei didactice și reducerea tarifelor plătite cu ora, și au cerut ca eventualele tăieri din 2026 să se facă flexibil, în funcție de situația fiecărei instituții și respectând autonomia universitară.

Rectorii au cerut ca eventualele noi reduceri să fie aplicate într-o manieră flexibilă, adaptată realităților diferite din sistemul universitar, cu respectarea principiilor autonomiei universitare și a legislației în vigoare. În cadrul discuțiilor, au fost prezentate particularitățile de finanțare ale diferitelor tipuri de universități, precum și argumente pentru modificarea propunerilor legislative astfel încât reducerea cheltuielilor să fie redistribuită în funcție de specificul instituțional.

La întâlnire au participat 15 rectori, membri ai conducerii CNR, alături de secretarul de stat din Ministerul Educației și Cercetării, Gigel Paraschiv, și reprezentanți ai domeniului cercetării.

Grup de lucru pe Educație la Guvern

Premierul a propus înființarea unui grup de lucru la Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu rectorii, pentru a rafina detaliile legate de finanțare în acest an.

„Sistemul de învățământ este coloana vertebrală pentru dezvoltarea țării. Trebuie să facem economii, dar să lăsăm ca acest domeniu important pentru România să se dezvolte în anii următori”, a menționat premierul Bolojan citat în comunicat.

Premierul a adăugat că trebuie analizate și alte aspecte „legate de creșterea calității învățământului”:

„Corelarea mai bună cu realitățile economice, dezvoltarea proiectelor de cercetare aplicată și introducerea unui sistem de trasabilitate, care să arate ce domenii profesionale urmează absolvenții de învățământ superior raportat la domeniul educațional absolvit”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

E oficial: premierul Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Nicușor Dan a semnat decretul

Studenții cer o întâlnire cu Ilie Bolojan, după numirea acestuia ca ministru interimar al Educației

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie”
16:22
Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie”
VIDEO Sorin Grindeanu atrage atenția asupra marii probleme a României, în plan extern: „Trebuie să facem orice ca parteneriatul cu SUA să se întărească”
16:03
Sorin Grindeanu atrage atenția asupra marii probleme a României, în plan extern: „Trebuie să facem orice ca parteneriatul cu SUA să se întărească”
VIDEO Sorin Grindeanu comentează refuzul lui Nicușor Dan de a participa la Forumul Mondial: „Trebuia să fim la Davos”
15:44
Sorin Grindeanu comentează refuzul lui Nicușor Dan de a participa la Forumul Mondial: „Trebuia să fim la Davos”
OPINIE CTP îl pulverizează pe preşedinte: „Ridicol și umilitor este curluntrismul practicat de Nicușor Dan. Un preşedinte Aghiasmă”
15:42
CTP îl pulverizează pe preşedinte: „Ridicol și umilitor este curluntrismul practicat de Nicușor Dan. Un preşedinte Aghiasmă”
DECIZIE Grindeanu spune despre măsurile PSD de relansare economică: „Mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude”
15:08
Grindeanu spune despre măsurile PSD de relansare economică: „Mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude”
CONTROVERSĂ Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
14:22
Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Cum influențează florile transmiterea virusurilor la albine?

Cele mai noi

Trimite acest link pe