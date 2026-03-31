România va continua să sprijine Republica Moldova atât în plan bilateral, cât și pentru a avansa în parcursul său european, a subliniat prim-ministrul Ilie Bolojan, marți, la întrevederea cu omologul său, premierul Alexandru Munteanu, aflat în vizită la București.

„România susține parcursul european al Republicii Moldova și salută începerea negocierilor tehnice cu Uniunea Europeană. Vom sprijini continuarea acestui proces și la nivel politic. În același timp, experții români colaborează cu administrația de la Chișinău pentru alinierea legislației și practicilor la standardele europene”, a afirmat premierul Bolojan.

Prim-ministrul Republicii Moldova a mulțumit premierului Ilie Bolojan si Guvernului României pentru sprijin și colaborare.

„Guvernul României este pentru noi parte din familie. Lucrăm strâns împreună și avansăm proiectele noastre comune pe toate palierele”, a menționat prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Prim-miniștrii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au analizat stadiul implementării proiectelor comune de interconectare, îmbunătățirea condițiilor de tranzit la frontieră pentru cetățeni și mărfuri, precum și colaborarea strategică în domeniile infrastructurii energetice și de transport, cu accent asupra preluării de către Portul Constanța a Portului Giurgiulești și a realizării Autostrăzii A8, Pașcani-Iași-Ungheni.

Șeful Executivului român a încurajat creșterea schimburilor comerciale bilaterale și atragerea de investiții, factor ce va contribui la crearea de locuri de muncă și de noi oportunități pentru companii.

Alexandru Munteanu: „Legătura noastră devine mai puternică ca niciodată”

Premierul din Republica Moldova a scris pe rețelele sociale: „Mulțumesc, domnule Prim-ministru Ilie Bolojan, pentru prietenia pe care o purtați și pentru determinarea cu care construim, împreună, parcursul nostru spre marea familie europeană.

Am discutat azi despre prioritățile noastre comune, precum dezvoltarea strategică a Portului Giurgiulești și accelerarea digitalizării proiectelor bilaterale, care vor reduce birocrația și vor apropia economiile noastre. De la podurile care unesc malurile de Prut, rețelele de energie care aduc lumină în case, până la școlile și teatrele unde ne vorbim aceeași limbă, legătura noastră devine mai puternică ca niciodată”.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan au participat, în delegația României, șeful Cancelarie Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat Luminița Odobescu și ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu.

