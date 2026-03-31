Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul de peste Prut, Alexandru Munteanu. Ce au discutat cei doi

Olga Borșcevschi

Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit, marți, la Cotroceni pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Șeful statului l-a asigurat pe premierul Munteanu că Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României.

„Discuția aplicată pe care am avut-o astăzi cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a axat pe prioritățile comune urgente asupra cărora trebuie să ne concentrăm, în beneficiul cetățenilor noștri”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

„Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României”

Nicușor Dan l-a asigurat pe premierul Republicii Moldova de sprijinul permanent al României în susținerea autorităților de la Chișinău.

„În perioada dificilă la nivel regional și internațional prin care trecem, am ținut să-l asigur pe premierul Munteanu că Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României, fie că vorbim de aderarea la Uniunea Europeană, de asigurarea securității energetice ori de creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride”, se arată în mesaj.

Președintele a evidențiat și importanța proiectelor comune care susțin conectarea Chișinăului cu Uniunea Europeană.

„Avem multe proiecte majore care dau consistență tot mai semnificativă relației noastre bilaterale. Astfel, proiectele de interconectare transfrontalieră în domeniile energiei, infrastructurii, transporturilor și rețelelor digitale sunt deosebit de importante pentru a crește gradul de conectare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin România.

În dialogul cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, i-am transmis că încurajez creșterea investițiilor românești care generează locuri de muncă în Republica Moldova și susțin continuarea reformelor interne și întărirea instituțiilor”, a adăugat Nicușor Dan.

„Muncim cot la cot, uniți și de aceeași aspirație: să vedem R. Moldova ancorată definitiv în marea familie europeană”

Premierul din Republica Moldova a scris pe rețelele sociale: „M-am bucurat să îl revăd, la București, pe Nicușor Dan, Președintele României. Am discutat despre relația tot mai strânsă dintre statele noastre, care se vede în proiecte comune pentru cetățenii noștri, dar mai ales în sprijinul reciproc pe care ni-l oferim în momente de grea încercare. Războiul Rusiei în Ucraina continuă să ne afecteze pacea și viața de zi cu zi – prin revărsări periculoase de combustibil pe Nistru, drone care survolează spațiul aerian sau deconectări de la energia electrică – timp în care România, prin ajutorul necondiționat, ne arată ce înseamnă adevărata solidaritate.

Muncim cot la cot, uniți și de aceeași aspirație: să vedem Republica Moldova ancorată definitiv în marea familie europeană. Și sunt sigur că, alături de prieteni și parteneri de încredere precum România, Moldova merge înainte”.

Foto: Facebook / Nicușor Dan, Facebook / Alexandru Munteanu

