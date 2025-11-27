Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, primele declarații despre scandalul diplomelor în care e implicat Ionuț Moșteanu: „Eu nu lucrez cu CV-uri” / „I-am spus capul sus”

Ruxandra Radulescu
27 nov. 2025, 21:15, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi la Digi 24 despre scandalul diplomelor de facultate în care este implicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Sunt propuneri ale partidelor politice și dnul. Moșteanu este propunerea unui partid politic. Am încerca să nu lucrez cu cv-uri cu diplome, să nu văd ce au absolvit miniștri, ci să lucrez cu minștrii. Eu am avut o colaborare bună cu dânsul în această perioadă.

Mi-a dat un mesaj înțeleg că este în Bosnia, ala militari. Eu iau act de situația în acre suntem. Sunt adeptul stabilității pe poziție. În domeniul Apărării suntem în plină negociere a programului Safe.

I-am spus: „Capul sus””

Ionuț Moșteanu a scris în CV că a absolvit o universitate privată, Athenaeum, a cărei diplomă a fost eliminată ulterior din biografiile oficiale. Universitatea, la rândul ei, a emis un răspuns oficial din care reiese că nu l-a avut niciodată student pe Moșteanu.

Moșteanu a publicat astăzi o diplomă de inginer, obținută în septembrie 2015 la altă facultate, Bioterra, însă aici a apărut o altă neconcordanță în ceea ce privește durata studiilor. Pe diplomă este trecut că studiile de licență durează 5 ani, însă în CV, ministrul a trecut 3 ani.

