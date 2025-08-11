Prima pagină » Știri politice » Trecerea în opoziție rămâne o opțiune pentru PSD: „Ultima, dar rămâne o opțiune”

Alexandru Tudor
11 aug. 2025, 15:35, Știri politice
Trecerea în opoziție rămâne în continuare o opțiune. Ultima, dar rămâne o opțiune”, a declarat un lider PSD după ședința Biroului Politic Național de luni, potrivit unor surse politice. Anunțul vine în contextul în care Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat că social-democrații nu vor mai participa la ședințele de coaliție până în momentul în care nu va fi adoptat un pachet pentru eliminarea privilegiilor.

PSD condiţionează participarea de acum la şedinţele Coaliţiei de următoarele lucruri. Unu, adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzând pensii speciale, reduceri de agenţii, atât la nivel central cât şi la nivel judeţean.

Pentru că avem, de exemplu, foarte multe direcţii regionale care nu-şi mai au rostul (…) reducerea numărului de membri în Consiliurile de Administraţie, reducerea indemnizaţiilor şi toate lucrurile pe care dumneavoastră le ştiţi legate de eliminarea privilegiilor. În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate, PSD-ul revine la şedinţele coaliţiei”, a declarat Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Politic Național.

Ce anunța Sorin Grindeanu vineri

Liderul interimar al PSD a convocat ședința încă de vineri, nemulțumit de faptul că USR s-a opus declarării zilei de joi, atunci când a fost înmormântat Ion Iliescu, drept zi de doliu național. De asemenea, USR a refuzat și participarea la funeralii.

Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică”, anunța Sorin Grindeanu vineri.

PSD între guvernare și opoziție. Grindeanu pune pe hold participarea social-democraților la ședințele Coaliției: „Este linia PSD"

Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD": „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect"

Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei: „Vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând"

