În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat cu predicțiile lui Dughin despre Rusia, Occident și Trump, în 2025

„NATO ar trebui distrusă”, „Nu avem nicio intenție să invadăm România”, „Poate fi un fel de război civil în Europa”, „Putin este pentru totdeauna”, „Nu ne împiedicăm de legi”. Sunt câteva dintre declarațiile pe care Aleksandr Dughin, ideologul lui Vladimir Putin, le-a făcut în 2017, în România, într-un interviu pentru Digi24. Încă de atunci, Dughin prezicea o creștere fulminantă a curentului conservator în Europa și introducea un nou concept: „oameni împotriva elitelor”.

La trei ani de la invazia Crimeei, în 2017, Aleksandr Dughin, supranumit „ideologul lui Putin”, venea la Bucuresti să își lanseze o carte. A intrat în țară fără a întâmpina vreun obstacol, deși la momentul respectiv avea interdicție de a intrat în Statele Unite ale Americii și Canada. De asemenea, în 2014 i-a fost refuzată intrarea în Ungaria, iar în 2016 s-a întâmplat la fel când a vrut să intre în Grecia. În România, însă, a intrat fără probleme.

„Domnul Putin propune crearea unei Europe mari de la Lisabona la Vladivostok”

Și nu doar că a intrat în Romania, dar a intrat și într-un studio de televiziune unde și-a putut expune pe larg ideile și viziunea rusă asupra lumii. Din studioul Digi 24, interviul a fost difuzat in emisiunea de forță a postului, „Jurnalul de Seară” cu Cosmin Prelipceanu.

„Viziunea noastră eurasianistă nu este doar rezistența în fața NATO, ci propune și un nou sistem de apărare colectivă, de securitate colectivă. De exemplu, președintele nostru, domnul Putin, propune un sistem continental de securitate, nu unul atlantist îndreptat împotriva eurasianismului, ci crearea unei Europe mari de la Lisabona la Vladivostok”, spunea Aleksandr Dughin.

Analiza din urmă cu 8 ani al lui Dughin îl viza și pe președintele de atunci al SUA, revenit acum în funcție, Donald Trump.

„În emisfera de nord, polul American – iar Trump sprijină o astfel de idee -, polul european și polul rus. În această viziune, Europa ar putea fi liberă, nu doar de noi (n.r. – ruși), dar și de americani.

Dacă Europa se va elibera de noi, dar și de americani, Europa își poate alege strategiile, obiectivele, interesele mult mai ușor. Iar noi ne-am transforma imediat dintr-o potențială amenințare pentru securitatea europeană într-un contributor important la această securitate”, explica „ideologul lui Putin”.

În ceea ce privește rolul României în acest scenariu, Aleksandr Dughin vedea țara noastră ca pe „o punte între Vest și Est”.

„Nu avem nicio intenție să invadăm sau să comitem vreo agresiune împotriva României. Niciodată. Avem nevoie de o Românie prietenoasă, suverană și puternică, de o Românie independentă, o Românie a românilor”, preciza Dughin.

De cealaltă parte, NATO nu exista în scenariul său.

„NATO este o entitate rudimentară, o continuare a bipolarității. Cred că NATO ar trebui distrusă și să înceteze să mai existe într-o lume multipolară”, enunța Dughin în anul 2017.

„Trump nu este liber”

În cadrul interviului, Dughin a fost întrebat dacă Vladimir Putin și Donald Trump discutau la acel moment despre acest scenariu. Răspunsul său a fost că „nu încă”, dar că este de părere că cei doi împărtășesc viziunea sa asupra viitorului. Viziune care pare să se contureze acum, în 2025, după întâlnirea istorică din Alaska.

„Dar Trump nu este liber. Este atacat pentru că, în timpul campaniei prezidențiale, a criticat ceea ce el a numit «mlaștina», adică pe lobbyiștii globalizării, pe lobbyștii transnaționali. Acest lobby, care este foarte puternic în Statele Unite și în toată lumea, nu-l lasă pe Trump să facă niciun pas important în politica internă și nici în politica externă. E ținut ostatic de această «mlaștină».

(…) Din câte știu eu, (Trump și Putin – n.r.) nu au vorbit despre acest proiect. Dar, dacă luăm în considerare ceea ce Trump a spus în timpul campaniei sale prezidențiale și ceea ce Putin a făcut în cele trei mandate prezidențiale, putem ajunge într-un fel la această viziune”, spunea Aleksandr Dughin în 2017.

Dughin, despre Marine Le Pen: „Reprezintă curentul eurosceptic, reprezintă extinderea conservatorismului în Franța”

Un alt subiect abordat în cadrul interviului a fost cel al relațiilor lui Aleksandr Dughin cu lideri europeni. Mai exact, acesta a fost întrebat dacă are legături cu partide de extremă stângă sau extremă dreaptă, în special cu partidul lui Marine Le Pen.

„Poate că am legături, poate alții au și mai multe legături cu ei, din Rusia sau din alte țări. Acest lucru nu contează. Nu contează pentru mine, pentru că eu lucrez cu idei. Deci, eu sunt în legătură cu oamenii care se gândesc la Europa într-o viziune non-globalistă.

Nu cred că Marine gândește cu adevărat diferit despre Europa, dar ea reprezintă o astfel de tendință. Cu siguranță, reprezintă curentul eurosceptic, reprezintă extinderea conservatorismului în Franța, reprezintă poporul francez și, astfel, e foarte, foarte importantă”, a spus Aleksandr Dughin.

Tot despre Marine Le Pen, Aleksandr Dughin mai preciza că îi este indiferent dacă aceasta va câștiga sa nu alegerile.

„Ceea ce este important e faptul că îi urmăresc campania, pentru că îmi arată care este situația în Franța. Și înțeleg această campanie internă din punct de vedere sociologic și, din toate aceste elemente, fără a avea vreun indiciu clar asupra rezultatului, pot prezice ce va urma. Aș vrea ca Marine Le Pen să câștige. Cred că este aproape imposibil în turul al doilea”, mai spunea Dughin în urmă cu opt ani.

Ceea ce s-a și întâmplat. La o zi de la publicarea interviului, Marine Le Pen pierdea în fața lui Emmanuel Macron. Acesta a mai învins-o pe Le Pen și în turul doi al prezidențialelor din 2022.

Dughin anunța în 2017 o posibilă „Primăvară europeană”

Situația din Franța de la acea vreme era asemănată de Dughin cu cea din Statele Unite și o definea prin sintagma „oameni împotriva elitelor”.

„Marine Le Pen reprezintă Franța, toți ceilalți reprezintă elitele politice, care țin ostatic poporul francez. Această luptă era de neimaginat înainte. Acesta este începutul unei adevărate lupte în interiorul Europei.

În multe țări vor fi astfel de lupte: oameni împotriva elitelor. Eu urmăresc acest lucru și văd că va provoca, la un moment dat, în situații grave, poate un fel de război civil în Europa, un fel de Primăvara europeană, ca Primăvara arabă. Este inevitabil, dacă liberalii și elitele politice vor insista să facă exact aceleași lucruri pe care le fac acum”, spunea Aleksandr Dughin.

Privind astăzi în Europa, curentul suveranist, conservator este din ce în ce mai prezent. În Germania, AfD a devenit a doua forță politică în 2025, obținând un scor istoric la alegerile din februarie.

În România, AUR a devenit în decembrie 2024, de asemenea, al doilea partid din România, iar sondajele actuale îl poziționează în fruntea clasamentului, dacă au loc alegeri anticipate. Totodată, polonezii l-au ales în iunie 2025 pe conservatorul Karol Nawrocki în funcția de președinte.

„Legea, pentru noi, este ceva opțional”

În finalul interviului, Aleksandr Dughin vorbea și despre relația sa cu Vladimir Putin. Infirma că este consilierul oficial al liderului de la Kremlin, însă recunoștea că ideile sale au influențat multe dintre deciziile președintelui.

„Neoficial, s-ar putea dovedi acest lucru. Pentru că aș putea spune că ideile mele politice au avut o anumită influență asupra deciziilor lui Putin. Nu pentru că sunt consilierul lui, ci pentru că văd interesul național al Rusiei și prevăd anumite curente geopolitice înainte să devină realitate”, susținea Aleksandr Dughin.

Mai mult, întrebat dacă, în opinia sa, Vladimir Putin va candida din nou, Dughin spunea că „Putin este pentru totdeauna”.

„Este tradiția noastră. Avem tradiția liderului politic pentru totdeauna. Și după moarte. Poate și după. Avem nevoie de Putin pentru totdeauna și trebuie să îi prelungim viața pe cât de mult posibil.

(…) Deci, nu ne împiedicăm de legi. Legea, pentru noi, este ceva opțional. Dar Putin nu este opțional, pentru că ne-a salvat, a făcut Rusia măreață din nou și nu vrem să îi ducem dorul”, a conchis Aleksandr Dughin.

