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În plină criză energetică, Miruță anunță că Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la electricitate

Ruxandra Radulescu
În plină criză energetică, Miruță anunță că Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la electricitate
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Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, anunță că Metrorex este datoare cu peste 11 milioane de lei companiei Hidroelectrica, din cauza facturilor neachitate la energie. Amintim că Gândul a dezvăluit, în urmă cu două săptămâni, și că Metrorex ar lua în considerare reducerea numărului de trenuri, pe fondul crizei energetice.

Miruță menționează că, momentan, Metrorex nu este în pericol de a fi deconectată de la energia electrică, însă Hidrolectrica a trimis deja o notificare pentru neplata datoriilor. Potrivit ministrului interimar, se poartă discuții pentru eșalonarea plății.

„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună și trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni și a primit o notificare.
Am vorbit și săptămâna trecută, și în această seară cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situația în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plății”, afirmă Radu Miruță pe Facebook.

De asemenea, Miruță precizează că a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru a face verificării în privința cheltuielilor.

„Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod”, conchide Miruță.

Metrorex ar putea scoate din circulație 5 trenuri

Gândul a scris, la începutul lunii august, că Metrorex are în vedere scoaterea din circulație a câtorva trenuri IVA, care sunt foarte vechi și au un consum foarte mare. Metrorex este unul dintre cei mai mari consumatori de energie din București și cel mai mare consumator din România.

Compania nu a confirmat această situație, însă, potrivit surselor Gândul, din cauza crizei energetice, se ia în calcul scoaterea a câte unei garnituri de pe fiecare magistrală.

În București sunt 5 magistrale de metrou, iar automat, 5 trenuri ar putea fi scoase din circulație.

Ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă au fost oprite

Joi, 13 august, al doilea reactor al centralei de la Cernavodă a fost deconectat de la Sistemul Energetic Naţional. Unitatea 1 centralei de la Cernavodă a fost oprită la sfârşitul lunii iulie.

Pentru a prelungi funcţionarea Unităţii 2, autorităţile au dislocat o stâncă de pe Dunăre şi au scufundat patru barje, pentru a încerca să direcţioneze un debit mai mare de apă spre Centrala de la Cernavodă.

Nimeni nu poate spune când anume va fi repusă în funcţiune centrala nucleară. Prognozele hidrologilor indică scăderi constante ale nivelului apelor Dunării, pentru următoarele zile, iar la nivel european urmează două săptămâni de „foc”, a declarat secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Buşoi.

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