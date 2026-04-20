Înainte de consultarea PSD, Miruță acuză social-democrații că joacă „la dublu". Ce spune ministrul Apărării despre „Momentul Adevărului"

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a publicat un mesaj pe Facebook, în care vorbește despre „momentul adevărului” și acuză PSD că evită responsabilitatea. „«Momentul adevărului» nu e o lozincă. E o oglindă. Iar unii evită să se uite în ea”, spune Miruță, într-o postare care ridică miza politică exact în ziua în care social-democrații se reunesc.

Ministrul susține că a găsit un sistem blocat în momentul în care a intrat în Guvern: „am găsit ani de inerție împachetați în două cuvinte: «nu se poate»”. În opinia lui, lucrurile s-au schimbat rapid: „doar câteva luni mai târziu, realitatea i-a contrazis: se poate”.

El dă ca exemple proiecte din zona apărării și decizii guvernamentale pe care le consideră dovezi că reformele pot fi duse la capăt, inclusiv „fabrica de pulberi de la Făgăraș” sau programe de înzestrare realizate cu producție în România.

PSD, acuzat că joacă „la dublu”

Mesajul devine mult mai direct când vine vorba despre relația din Coaliție. Miruță acuză PSD că susține Guvernul și, în același timp, îl critică public.

„Nu poți fi ziua la guvernare și seara în opoziție la televizor și pe rețelele sociale”, afirmă ministrul.

El le cere social-democraților să își asume deciziile și să explice situația economică: „dacă vorbiți despre «momentul adevărului», spuneți și că în ultimele luni nu ați venit cu nicio soluție reală pentru criza bugetară creată tot de voi”.

În același registru, Miruță vorbește despre „dezastrul bugetar lăsat în urmă” și critică modul în care au fost conduse instituțiile în trecut.

Miza reală: susținerea lui Bolojan

Declarațiile vin în contextul în care PSD discută astăzi dacă mai susține actuala formulă de guvernare și pe Ilie Bolojan. Miruță sugerează că disputa nu este doar despre o persoană.

„Nu doar despre Ilie Bolojan e vorba, ci despre zbaterea PSD de a ține țara noastră captivă intereselor de partid”, spune acesta.

Ministrul avertizează că retragerea sprijinului politic ar complica reformele începute: „cum vom face asta fără suport parlamentar? Mai greu, dar nu a fost ușor nici în ultimele luni”.

Amenințarea anticipatelor

Ministrul USR deschide și scenariul alegerilor anticipate, dacă blocajul politic continuă.

„Noi la USR suntem pregătiți să mergem și în alegeri anticipate”, afirmă Miruță, dar avertizează că renunțarea la reforme „ar fi un abandon”.

