Întrebat despre posibilitatea unui război cu Rusia, Nicușor Dan aduce argumente după ureche, fără să prezinte vreun raport sau informare: ”noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani în estimarea mea”

23 oct. 2025, 11:48, Știri politice
Nicușor Dan, președintele României, a vorbit joi la Consiliul European despre cum se pregătește România pentru un posibil conflict cu Rusia. Fără să prezinte vreun raport sau informare, Nicușor Dan a venit cu argumente după ureche: ”după estimarea mea suntem în război hibrid de cel puțin zece ani.”

”Suntem mai puternici economic decât Rusia și dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, mai spune președintele. 

„Un război hibrid de cel puțin 10 ani, în estimarea mea”

Da, noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Deci nu e o noutate că trebuie să ne pregătim pentru … trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Deci, pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și că, dacă ne pregătim, nu există acest pericol , spune șeful statului. 

Nicușor Dan spune că oamenii trebuie să ”stea calmi”, ”pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia – fără să explice la cine se referă în ceea ce privește puterea economică, dacă este vorba despre Uniunea Europeană sau … România.

