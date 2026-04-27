Ion Cristoiu: AUR are interes ca PSD să nu vină în opoziție/ Să aibă culoar deschis să atace în continuare

Ion Cristoiu este de părere că, prin colaborarea cu PSD pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, vrea să-și consolideze baza electorală pentru alegerile parlamentare din 2028, a declarat publicitul la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”. Acesta a mai precizat că intenția AUR nu ar fi aceea de a ajunge la guvernare.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, referitor la motivul real pentru care AUR a colaborat cu PSD pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, publicistul Ion Cristoiu a răspuns scurt și la obiect: „Alegerile din 2028″.

Cristoiu a explicat că partidul lui George Simion are tot interesul să rămână în opoziție, pentru a-și păstra statutul în ochii electoratului „anti-sistem”.

„Pentru AUR ar trebui să fie o prostie să meargă la guvernare. PSD îi mănâncă, ei nu sunt pregătiți. AUR are un mare interes ca PSD să nu fie în opoziție. Este același culoar”, a declarat Ion Cristoiu.

Publicistul nu exclude ca PSD să revină la putere, un scenariu care ar avantaja AUR, ca partid de opoziție, în contextul în care și U.E. a început să piardă din credibilitate.

„PSD se va întoarce când se va reface coaliția. Va merge mult mai prost. În acel moment, rămâne în opoziție AUR. În acest context USR este condamnat să rămână la Guvernare. Astfel AUR are culoarul deschis pentru a ataca în continuare, într-o lume în care Bruxellesul este și el pe ducă”, a mai adăugat Ion Cristoiu.

Guvernarea PSD-PNL, salvată prin demiterea lui Bolojan?

De asemenea Ion Cristoiu este de părere că Partidul Național Liberal îl va demite pe Ilie Bolojan din fruntea formațiunii, iar în locul acestuia va veni Cătălin Predoiu.

„Poate fi salvată guvernarea PSD-PNL prin demiterea lui Bolojan?”, a întrebat jurnalistul Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu ia în considerare o astfel de posibilitate, însă e puțin probabil să mai aibă aceeași anvergură politică. „Da, dar nu e același lucru”, a precizat publicistul.

