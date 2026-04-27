Ion Cristoiu: AUR are interes ca PSD să nu vină în opoziție/ Să aibă culoar deschis să atace în continuare

Ruxandra Radulescu

Ion Cristoiu este de părere că, prin colaborarea cu PSD pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, vrea să-și consolideze baza electorală pentru alegerile parlamentare din 2028, a declarat publicitul la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”. Acesta a mai precizat că intenția AUR nu ar fi aceea de a ajunge la guvernare.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, referitor la motivul real pentru care AUR a colaborat cu PSD pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, publicistul Ion Cristoiu a răspuns scurt și la obiect: „Alegerile din 2028″.

„Pentru AUR ar trebui să fie o prostie să meargă la guvernare”

Cristoiu a explicat că partidul lui George Simion are tot interesul să  rămână în opoziție, pentru a-și păstra statutul în ochii electoratului „anti-sistem”.

„Pentru AUR ar trebui să fie o prostie să meargă la guvernare. PSD îi mănâncă, ei nu sunt pregătiți. AUR are un mare interes ca PSD să nu fie în opoziție. Este același culoar”, a declarat Ion Cristoiu.

„PSD se va întoarce când se va reface coaliția”

Publicistul nu exclude ca PSD să revină la putere, un scenariu care ar avantaja AUR, ca partid de opoziție, în contextul în care și U.E. a început să piardă din credibilitate.

„PSD se va întoarce când se va reface coaliția. Va merge mult mai prost. În acel moment, rămâne în opoziție AUR. În acest context USR este condamnat să rămână la Guvernare. Astfel AUR are culoarul deschis pentru a ataca în continuare, într-o lume în care Bruxellesul este și el pe ducă”, a mai adăugat Ion Cristoiu.

Guvernarea PSD-PNL, salvată prin demiterea lui Bolojan?

De asemenea Ion Cristoiu este de părere că Partidul Național Liberal îl va demite pe Ilie Bolojan din fruntea formațiunii, iar în locul acestuia va veni Cătălin Predoiu.

„Poate fi salvată guvernarea  PSD-PNL prin demiterea lui Bolojan?”, a întrebat jurnalistul Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu ia în considerare o astfel de posibilitate, însă e puțin probabil să mai aibă aceeași anvergură politică. „Da, dar nu e același lucru”, a precizat publicistul.

PROIECT DE LEGE PSD contraatacă în războiul privatizărilor companiilor de stat ale guvernului Bolojan. Ce prevede proiectul intrat în procedură de urgență
18:05
PSD contraatacă în războiul privatizărilor companiilor de stat ale guvernului Bolojan. Ce prevede proiectul intrat în procedură de urgență
FLASH NEWS Florin Manole explică situația lucrătorilor din sănătate: „Niciun venit nu va scădea”. Ce spune despre Noua Lege a Salarizării Bugetare
17:49
Florin Manole explică situația lucrătorilor din sănătate: „Niciun venit nu va scădea”. Ce spune despre Noua Lege a Salarizării Bugetare
FLASH NEWS Dominic Fritz, șeful USR, spune că PSD și AUR depun moțiunea de cenzură fără știrea lui Nicușor Dan
17:32
Dominic Fritz, șeful USR, spune că PSD și AUR depun moțiunea de cenzură fără știrea lui Nicușor Dan
REACȚIE Ambasadorul Rusiei o contrazice pe Oana Ţoiu în cazul dronei căzute la Galați: „Ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă”
17:20
Ambasadorul Rusiei o contrazice pe Oana Ţoiu în cazul dronei căzute la Galați: „Ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă”
FLASH NEWS Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan: „PSD își primește plata pentru voturile date lui George Simion la prezidențiale”
17:01
Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan: „PSD își primește plata pentru voturile date lui George Simion la prezidențiale”
VIDEO Ion Cristoiu discută principalele nume vehiculate la șefia Guvernului: „Eu merg pe Pauliuc”
16:43
Ion Cristoiu discută principalele nume vehiculate la șefia Guvernului: „Eu merg pe Pauliuc”
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio. Pe ce a 'spart' toți banii
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Adevarul
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Click
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Un fenomen mai puțin cunoscut a amplificat forța tsunamiului care a lovit Japonia în 2011
MESAJ O parte a Ucrainei va înceta să fie ucraineană dacă Kievul vrea să adere la UE. Ce spune cancelarul german despre pacea din Ucraina
18:02
O parte a Ucrainei va înceta să fie ucraineană dacă Kievul vrea să adere la UE. Ce spune cancelarul german despre pacea din Ucraina
ULTIMA ORĂ Elena Lasconi a postat un mesaj de ultimă oră, după luni de tăcere. Ce a vrut neapărat să transmită
17:29
Elena Lasconi a postat un mesaj de ultimă oră, după luni de tăcere. Ce a vrut neapărat să transmită
TURISM Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată
17:23
Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată
METEO Furtună de zăpadă la Moscova în aprilie, la 2 săptămâni de la Paștele ortodox. Un meteorolog spune că nu s-a mai întâmplat „așa ceva” de 150 de ani
17:22
Furtună de zăpadă la Moscova în aprilie, la 2 săptămâni de la Paștele ortodox. Un meteorolog spune că nu s-a mai întâmplat „așa ceva” de 150 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA vrea să construiască baze permanente pe Lună. Cum arată planul ambițios al americanilor
17:06
NASA vrea să construiască baze permanente pe Lună. Cum arată planul ambițios al americanilor
ALERTĂ Ucigașul cu drujba din București care și-a decapitat angajata însărcinată a fost condamnat la închisoare pe viață
17:01
Ucigașul cu drujba din București care și-a decapitat angajata însărcinată a fost condamnat la închisoare pe viață

