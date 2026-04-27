Ion Cristoiu discută principalele nume vehiculate la șefia Guvernului: „Eu merg pe Pauliuc”

Ruxandra Radulescu

Ion Cristoiu a discutat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” opțiunile de premier, în cazul demiterii lui Bolojan, după moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD. Potrivit publicistului, principalii pretendenți la scaunul de premier ar fi Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte PNL, Alexandru Nazare, actual ministru de Finanțe independent, și  Nicoleta Pauliuc, senatoare PNL.

În cadrul unui dialog cu jurnalistul Ionuț Cristache, publicistul Ion Cristoiu a precizat că mizează pe Nicoleta Pauliuc ca viitor premier: „eu merg pe Pauliuc”.

Cristoiu, ironii savuroase la adresa politicienilor vehiculați la șefia Guvernului: „Săracu’, dacă ia o gagică de mână, îi pare rău după aceea”

Cristoiu și gazda emisiunii au avut un schimb de replici savuros pe tema pretendenților pentru scaunul de la Palatul Victoria.

„Cătălin Predoiu are un stil domnișoresc”, a precizat, ironic, jurnalistul Ionuț Cristache, referitor la atitudinea ezitantă a fostului ministru de Justiție.

„Săracu’, dacă ia o gagică de mână, îi pare rău după aceea”, a răspuns, în glumă, Cristoiu.

Simion: „Acest guvern nu mai are nici susținere populară”

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni că partidul său va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan „și mâine” dacă se vor strânge 233 de semnături, numărul necesar de voturi pentru ca Executivul să fie demis.

„AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, această coaliție care a adus doar sărăcie (…) Pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea guvernului Bolojan”, spune George Simion.

De câte voturi este nevoie pentru demiterea lui Bolojan

Pentru demiterea guvernului Bolojan, moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD are nevoie de o majoritate de 233 de voturi, dintr-un total de 463 de parlamentari. La momentul de față, însă, PSD și AUR întrunesc doar 219 voturi.

Partidul Social Democrat are 129 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Pentru ca moțiunea împotriva lui Bolojan să treacă, cele două partide mai au nevoie 14 voturi.

Mobilizarea celorlalte partide din opoziție S.O.S. România, POT și PACE este esențială pentru ca moțiunea împotriva Guvernului să treacă. Potrivit acestui scenariu, inițiativa PSD- AUR ar urma să strângă 260 de voturi.

De asemenea, 22 de voturi le-ar putea oferi și parlamentarii neafiliați, plecați din POT și SOS.

FOTO: captură YouTube

