Prima pagină » Știri politice » Ion Cristoiu comentează moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva lui Bolojan: „Nu mă așteptam. Un moment istoric”

Ruxandra Radulescu

Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a declarat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că moțiunea de cenzură împotriva ui Bolojan, inițiată de AUR în colaborare cu PSD, este un „moment istoric”. 

Anunțul oficial făcut luni, 27 aprilie, de senatorul AUR, Petrișor Peiu, alături de social-democratul Marian Neacșu, despre moțiunea pentru demiterea Guvernului, reprezintă „un moment care a răsturnat toată scena politică”, potrivit publicistului Ion Cristoiu.

„Nu mă așteptam, credeam că se vor ma bâlbâi. Azi a fost un moment care a răsturnat toată scena politică, chiar istoric”, a menționat Cristoiu la „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”.

AUR și PSD depun moțiune de cenzură pentru demiterea lui Bolojan

Vicepreședintele AUR Petrișor Peiu și fostul vicepremier PSD Marian Neașcu au declarat că lucrează la „partea tehnică” pentru o moțiune de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

Reprezentanții celor două partide au mai spus că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare.

George Simion anunță procesul de votare a moțiunii pe 5 mai

Demersul privind moțiunea de cenzură va fi inițiat împreună cu alte formațiuni parlamentare, iar documentul va fi depus după strângerea a minimum 233 de semnături necesare. Votul ar putea avea loc pe 5 mai, dacă procedura se desfășoară conform planului anunțat.

„Decizia AUR este de a demite Guvernul Bolojan. Vom iniția demersurile împreună cu celelalte partide care susțin moțiunea de cenzură. În momentul în care vom avea strânse minimum 233 de semnături, moțiunea va fi depusă, astfel încât pe data de 5 mai să avem un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan, un guvern care nu mai are susținere”, a transmis George Simion.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Ce spune Ciprian Șerban (PSD), fost ministru al Transporturilor, despre un Guvern format din AUR și social-democrați: „Noi avem un singur scop”
15:59
Ce spune Ciprian Șerban (PSD), fost ministru al Transporturilor, despre un Guvern format din AUR și social-democrați: „Noi avem un singur scop”
ULTIMA ORĂ Noi stenograme din ședința în care PSD a decis să depună moțiunea anti-Bolojan: „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Acum sunt lupii moraliști / „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci”
15:58
Noi stenograme din ședința în care PSD a decis să depună moțiunea anti-Bolojan: „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Acum sunt lupii moraliști / „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci”
ULTIMA ORĂ Grindeanu le cere secretarilor de stat și prefecților PSD să-și prezinte demisiile înainte de moţiunea de cenzură
15:12
Grindeanu le cere secretarilor de stat și prefecților PSD să-și prezinte demisiile înainte de moţiunea de cenzură
SURSE Unanimitate în ședința PSD. Social-democrații merg mai departe cu moțiunea de cenzură
14:59
Unanimitate în ședința PSD. Social-democrații merg mai departe cu moțiunea de cenzură
FLASH NEWS George Simion nu exclude alianța cu PSD: „Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”
14:40
George Simion nu exclude alianța cu PSD: „Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”
ULTIMA ORĂ Stenograme din ședința PSD. Ce le-a transmis Sorin Grindeanu celor din conducerea partidului și ce urmează în relația cu AUR
14:40
Stenograme din ședința PSD. Ce le-a transmis Sorin Grindeanu celor din conducerea partidului și ce urmează în relația cu AUR
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Click
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Maimuțele din Gibraltar mănâncă pământ pentru a-și proteja stomacul după ce primesc alimente nesănătoase de la turiști
ECONOMIE Rezervele de valută ale BNR au crescut cu 2 miliarde de euro. Ce „muniție” de apărare a leului are Isărescu
16:00
Rezervele de valută ale BNR au crescut cu 2 miliarde de euro. Ce „muniție” de apărare a leului are Isărescu
ENERGIE Sebastian Burduja la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: „România este într-o poziție mult mai bună decât acum câțiva ani”
15:52
Sebastian Burduja la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: „România este într-o poziție mult mai bună decât acum câțiva ani”
ECONOMIE Prețuri carburanți luni, 27 aprilie 2026. Benzina s-a scumpit din nou în România. Unde găsești cea mai ieftină motorină
15:49
Prețuri carburanți luni, 27 aprilie 2026. Benzina s-a scumpit din nou în România. Unde găsești cea mai ieftină motorină
ENERGIE Cristian Bușoi la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: ”Suntem într-un moment în care mizele europene ale României sunt mai importante ca niciodată”
15:39
Cristian Bușoi la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: ”Suntem într-un moment în care mizele europene ale României sunt mai importante ca niciodată”
FLASH NEWS Trump a convocat o „reuniune de criză“ pe tema Iranului. Principalii consilieri de securitate, chemați la Casa Albă
15:11
Trump a convocat o „reuniune de criză“ pe tema Iranului. Principalii consilieri de securitate, chemați la Casa Albă
STATISTICĂ Eurostat: România înregistrează cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de accidente rutiere din UE
14:59
Eurostat: România înregistrează cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de accidente rutiere din UE

Cele mai noi

Trimite acest link pe