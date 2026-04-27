Ion Cristoiu comentează moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva lui Bolojan: „Nu mă așteptam. Un moment istoric”

Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a declarat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că moțiunea de cenzură împotriva ui Bolojan, inițiată de AUR în colaborare cu PSD, este un „moment istoric”.

Anunțul oficial făcut luni, 27 aprilie, de senatorul AUR, Petrișor Peiu, alături de social-democratul Marian Neacșu, despre moțiunea pentru demiterea Guvernului, reprezintă „un moment care a răsturnat toată scena politică”, potrivit publicistului Ion Cristoiu.

„Nu mă așteptam, credeam că se vor ma bâlbâi. Azi a fost un moment care a răsturnat toată scena politică, chiar istoric”, a menționat Cristoiu la „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”.

AUR și PSD depun moțiune de cenzură pentru demiterea lui Bolojan

Vicepreședintele AUR Petrișor Peiu și fostul vicepremier PSD Marian Neașcu au declarat că lucrează la „partea tehnică” pentru o moțiune de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

Reprezentanții celor două partide au mai spus că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare.

George Simion anunță procesul de votare a moțiunii pe 5 mai

Demersul privind moțiunea de cenzură va fi inițiat împreună cu alte formațiuni parlamentare, iar documentul va fi depus după strângerea a minimum 233 de semnături necesare. Votul ar putea avea loc pe 5 mai, dacă procedura se desfășoară conform planului anunțat.