Jurnalistul Robert Turcescu participă la protestele de susținere pentru Călin Georgescu

Robert Turcescu se află alături de susținătorii lui Călin Georgescu, în a 13-a noapte de proteste de la Arestul Central, potrivit unui clip postat de jurnalist duminică seara pe Facebook. Acesta s-a filmat în timp ce scandează alături de manifestanți: „Călin Georgescu este președinte”.

Robert Turcescu s-a alăturat protestatarilor care vin seară de seară să-și arate sprijinul pentru fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, aflat în arest preventiv în dosarul de înșelătorie în formă continuată.

Un nou mesaj de la Călin Georgescu pentru susținători

Călin Georgescu a transmis, duminică seară, pe Facebook, un nou mesaj pentru susținătorii săi, chiar în timp ce, în fața Arestului Central, răsunau vocile protestatarilor care cer eliberarea sa.

Fostul candidat la președinție, aflat în Arestul central al Capitalei, le-a mulțumit celor care îl susțin și i-a îndemnat la rugăciune. „Țara noastră trece, într-adevăr, prin vremuri grele, de mare încercare”, este un fragment din mesajul lui Călin Georgescu.

200 de persoane, în a 13-a noapte de proteste

Aproximativ 200 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns în fața Arestului Central, duminică 11 octombrie, în a 13-a noapte de proteste. Oamenii au venit cu pancarte și strigă: “Și noi suntem Călin Georgescu” și ”Zi de zi, aici vom fi”.

Ca în fiecare seară, oamenii flutură drapelul național și cer eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Pe una dintre pancartele uriașe aduse de protestatari apare un mesaj în limba engleză: „Free Georgescu” (n.r. – Eliberați-l pe Georgescu).