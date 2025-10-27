Kelemen Hunor descrie HAOSUL din coaliție: Acum, e un alt premier, mai puțin flexibil. Suntem cinci formațiuni și funcționează greu

Kelemen Hunor a descris, la Digi 24, haosul din coaliție cu cinci partide aflate la guvernare și cu un premier mai puțin flexibil.

Liderul UDMR consideră că în România, când se guvernează în astfel de coaliții apar așa zisele conflicte în spațiul public.

Totodată, Kelemen Hunor crede că PSD s-a obișnuit cu perioada Nicu-Marcel. „Eu am altă și altă explicație, care nu este pe placul nici al PSD-ului, nici al PNL-ului, dar asta e viața. Ei s-au obișnuit când au guvernat în doi că ce ceea ce spune PSD-ul, PNL-ul acceptă. Nicu și Marcel aveau o altă relație și indiferent cine era premier, că era Nicu, că era Marcel, ce voia PSD-ul, că ei erau mai mari, se întâmpla”.

„Probabil e greu să te obișnuiești că acum există un alt premier de la PNL, care e mai puțin flexibil și trebuie să te obișnuiești cu asta. Cu toate că suntem cinci în coaliție, cinci formațiuni politice și așa funcționează destul de greu coaliția în Parlament”, mai spune liderul formațiunii maghiare.

Kelemen Hunor reiterează că „de două luni și jumătate suntem pe două proiecte, coaliția se ceartă și nu am avansat. E vorba de administrația locală și administrația centrală„.

