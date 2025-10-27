Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu arma preferată a lui Nicușor Dan: NU era nevoie de creșterea TVA

Sorin Grindeanu, invitat la Antena 1, a declarat că premierul nu numai că nu a ascultat PSD-ul în privința majorării TVA-ului, dar nici măcar de recomandarea președintelui Nicușor Dan nu a ținut cont. Precizarea a venit în contextul în care a fost pus să comenteze rezultatele unui sondaj IPSOS, potrivit căruia 60% dintre români au susținut că nu era necesară majorarea cotei de TVA.

Președintele interimar al PSD a reamintit că partidul său a fost singurul care a venit cu propunerea de impozitare progresivă.

„E un lucru care se întâmplă în toată Europa. Mai puțin două țări în afară de România, peste tot există acest impozit progresiv. Un sistem progresiv bazat pe deduceri la fel cum e și în țările nordice, în Germania, în Franța și atunci, în mod sigur, cu date, nu era nevoie de creșterea TVA”, a explicat Grindeanu.

Liderul social-democrat spune că rezultatele majorării cotei de TVA să se vadă la colectare.

Grindeanu a explicat că a fost această tendință de a se merge înainte. „Nu că nu ne-au ascultat argumentele noastre, nu au ascultat nici măcar argumentele președintelui Nicușor Dan, care știți foarte bine că s-a opus și dânsul creșterii de TVA. O să vedem, sper să se vadă rezultatele la colectare. Să se vadă rezultatele că aceste măsuri din punct de vedere economic au fost bune, dar aceste rezultate nu trebuie să fie doar pe hârtie: reci, seci, fără să lipsească cealaltă componentă: oamenii, pentru că noi facem aceste lucruri pentru oameni”.

