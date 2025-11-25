Liderii coaliției au scurtat lista de excepții la legea privind cumulul pensie-salariu. Cine dispare din listă

Coaliția a scurtat lista de excepții la cumulul pensie-salariu. De acolo vor dispărea șefii serviciilor de informații, cei de la BNR, ANRE, ANCOM, ASF, Consiliul Legislativ, AEP și Curtea de Conturi.Rămân în lista de excepții cei ale căror mandate sunt prevăzute în Constituție, așa cum a militat PSD.

Liderii coaliției s-au reunit marți de la ora 14 în ședință pentru a discuta pensiilor magistraților și reforma administrativă.

Pe pensiile magistraților, Guvernul așteaptă avizul CSM. Mai apoi, va fi convocată o ședință de Guvern extraordinară pentru a adopta legea pe care Ilie Bolojan își va angaja răspunderea.

PSD nu vrea nicio excepție la legea privind cumulul pensie-salariu

S-au anunțat tensiuni în coaliție, după anunțul făcut marți de PSD, prin vocea lui Florin Manole. Social-democrații nu susțin nicio excepție la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor decise de CCR.

Decizia PSD este de a nu susține nicio excepție la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curții Constituționale Nr. 1414/2009. Aceasta se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituție.

Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a spus că Pachetul 3 pe care Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea ar trebui să conțină și măsuri de relansare economică.

„Principalul punct discutat a fost legat de ceea ce înseamnă angajarea răspunderii Guvernului pe Pachetul 3, care ar trebui să conțină administrație publică locală, administrație centrală, măsurile de relansare economică”, a afirmat șeful social-democraților.

Totodată, Sorin Grindeanu spune că a avut loc inclusiv o discuție la Ministerul Finanțelor. „Colegii mei care s-au ocupat, inclusiv de pachetul măsurilor de relansare, au avut inclusiv o discuție la Ministerul Finanțelor cu reprezentanți ai ministerului, prezentând tot acest pachet”.

