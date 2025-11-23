Olguța Vasilescu, despre reforma administrației: „PSD nu blochează reforma, dar să fie făcută cu cap”

Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, dezminte acuzațiile apărute recent și spune că PSD nu blochează reforma administrației, dar ea trebuie făcută cu cap. Ea a explicat că premierul Ilie Bolojan dă mereu ca exemplu modul în care a redus numărul de angajați la Oradea, dar ar exista 500 de angajați pe fonduri europene, care nu sunt prinși în schema de personal.

”Noi nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor din administrație, dar am spus să o facem cu cap. În momentul în care vrei să destitui un funcționar acum, se duce în instanță și în 2-3 termene ți-l trimite înapoi (…) Suntem de acord să se facă aceste evaluări în cadrul unor direcții din ministere, să se facă evaluare și atunci instanța nu ți-i mai poate trimite înapoi. Indiferent ce spunem noi se interpretează că PSD-ul blochează reformele. Nu blochează nimic PSD, dar vrem să se facă cu cap. S-au făcut de foarte multe ori plângeri pentru abuz în serviciu și funcționarii s-au întors înapoi. Dacă o facem otova, peste un an de zile îi angajăm înapoi”, spune Olguța Vasilescu la Antena3.

Olguța Vasilescu, despre tăierile salariale de 10%

Despre tăierile salariale de 10% propuse de premier, Olguța Vasilescu spune că subiectul încă este tensionat în coaliție. PSD a anunțat că dacă Bolojan insistă pe aceste tăieri, social-democrații vor ieși de la guvernare.

”Nu au cum să scadă salariile în ministere. Vă dau un exemplu: la Ministerul Culturii sunt cele mai mici salarii, de 3000-4000 de lei. La Dolj, Direcția de Cultură are 4 angajați, de unde să taie? Sporurile mari sunt la MIPE, sunt la Ministerul Finanțelor și de aceea le-am explicat că nu ai cum să tai otova. Nu a fost calculată această tăiere de 10%, la fel ca și la administrația publică locală (…) Aici este problema pe care trebuie să o aducem în atenția coaliției. Data trecută când am făcut Legea salarizării, că eu eram ministru când am făcut-o și noi am simulat-o un an de zile pentru a nu nedreptăți pe nimeni. Acum nu se mai simulează nimic”, a spus Olguța Vasilescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI

PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare”

Va demisiona Ilie Bolojan dacă reforma pensiilor magistraților va eșua? Ce spune despre pachetul doi fiscal și salariile bugetarilor