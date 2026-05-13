Liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere. Poziția surprinzătoare a Maiei Sandu

Maia Sandu și Emmanuel Macron | Foto - Mediafax
Românii se orientează tot mai mult către lideri politici internaționali care le inspiră încredere, arată Barometrul INSCOP. Realizat în perioada 14-21 aprilie 2026 și publicat miercuri, acesta arată că preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, este pe primul loc în topul încrederii românilor. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ocupă o poziție foarte bună în preferințele acestora. 

Concret, 32,9% dintre participanții la sondaj au declarat că au foarte multă (9,6%) şi destul de multă încredere (23,3%) în președintele francez Emmanuel Macron.

Macron este pe primul loc în topul încrederii, secondat de Maia Sandu

Pe locul al doilea în clasament se află președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Are un capital de încredere de 28, 6% (11,5% încredere foarte multă și 17,1% încredere destul de multă).

Locul al treilea este ocupat de președintele SUA, Donald Trump, cu un capital de încredere de 24, 8% încredere (10,1% încredere foarte multă și 14,7% încredere destul de multă).

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, ocupă pozițiile 4 și 5 în clasamentul încrederii în rândul românilor – cu 23,7% și, respectiv, 20,9%.

Trump domină la capitolul „notorietate”. Maia Sandu, pe locul 3

La capitolul „notorietate”, ordinea numelor se schimbă ușor în top 3. Pe primul loc se află președintele SUA, Donald Trump, cu 97,3%. Pe locul al doilea este tot președintele francez Emmanuel Macron, 88,8%.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ocupă iarăși o poziție foarte bună. Închide podiumul, fiind clasată pe locul al treilea, cu 86,2%.

Șefa de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, este abia pe locul 4

Ca și în topul încrederii, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, realeasă în 2024, se află abia pe poziția 4 în topul notorietății, cu 82,9%. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, are un punctaj de 53,2%.

Datele au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion simplu de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

