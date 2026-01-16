Prima pagină » Știri politice » Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”

Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”

16 ian. 2026, 15:12, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat la Iași de oameni furioși, care strigau „trădătorule” sau „demisia”. Nemulțumirile vin în contextul majorării taxelor și impozitelor, dar și a tăierilor anunțate de prim-ministru. Mulți dintre ei nu au de unde să plătească impozitele pe case și mașini, după majorare, dar asta nu pare că l-a „mișcat” pe Ilie Bolojan. Premierul a mers a Iași să discute cu primarii despre tăierile din administrație, dar se pare că majorarea a fost problema mai mare. De furia oamenilor nu au scăpat nici președintele PNL Iași, Alexandru Muraru si președintele CJ Iași, Costel Alexe.

10% din administrația locală și centrală dispare

Proiectul de lege al guvernului Bolojan ce implică tăierea a 10%  din fondul de salarii din administrația locală și centrală va genera un val de concedieri în primării, chiar de la începutul anului. Guvernul urmează să-și asume răspunderea săptămâna viitoare pe proiectul de lege, ce presupune tăierea a 10% din fondul de salarii din administrația centrală și locală. Angajații din primării sunt cei care vor duce greul acestei inițiative. Mulți dintre primari deja și-au dat demisia.

Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere reforma administrației centrale și locale. Potrivit calculelor, bugetul ar urma să economisească peste 3,3 miliarde de lei în 2026, iar din 2027 până în 2030, economiile ar fi de aproape 5,8 miliarde de lei pe an.

Printre măsuri se numără:

  • reducerea a peste 6.000 de posturi de consilieri personali;

  • tăierea cu 25% a posturilor din prefecturi;

  • scăderea cu 30% a numărului de angajați din primării și consilii locale, în funcție de mărimea localităților;

  • mai puțini polițiști locali, raportați la numărul de locuitori.

PSD a boicotat întâlnirea cu primarii de la Iași

Politica de o austeritate extremă a Guvernului începe să aibă oponenți chiar în coaliție. Astfel, primarii PSD din judeţul Iaşi nu participă la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, prezent vineri în municipiu. PSD Iaşi a avut un mesaj dur referitor la vizita acestuia în județ. Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea, au transmis primarii social-democrați din județul nordic al țării.

Primarii PSD din judeţul Iaşi au anunțat că nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent vineri în capitala Moldovei, conducerea PSD Iaşi motivând că întrunirea este pur formală şi că, în plus, deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. De altfel, nu este o reacție izolată, chiar un prima liberal contestând aceste măsuri.

Boicotul primarilor PSD din Iași la adresa lui Bolojan. "Întâlnirea cu "premierul „Taie-Tot" este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea"

„Austeritatea" lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă". Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari

Preşedintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul asupra lui Bolojan: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze"

