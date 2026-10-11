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Luca Niculescu continuă luni negocierile cu partidele pentru formarea Guvernului. Care este programul consultărilor și când va prezenta premierul desemnat lista miniștrilor

Luca Niculescu continuă luni negocierile cu partidele pentru formarea Guvernului. Care este programul consultărilor și când va prezenta premierul desemnat lista miniștrilor
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Premierul desemnat Luca Niculescu continuă luni, 12 octombrie, consultările cu reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare pentru formarea viitorului Guvern. Pe agenda zilei sunt întâlniri cu USR, reprezentanții minorităților naționale, grupul PACE – Întâi România și Victor Ponta, din partea Uniți pentru România (UPR).

Programul consultărilor de luni

Luca Niculescu are programate patru întâlniri cu reprezentanții formațiunilor și grupurilor parlamentare. Cea cu USR va avea loc la sediul partidului, iar restul discuțiilor vor avea loc la Palatul Parlamentului. Potrivit programului anunțat, discuțiile se vor desfășura după următorul calendar:

  • Ora 12:00 – întâlnire cu reprezentanții USR;
  • Ora 14:00 – întâlnire cu reprezentanții minorităților naționale;
  • Ora 16:00 – discuții cu reprezentanții grupului PACE – Întâi România;
  • Ora 17:00 – întâlnire cu Victor Ponta, din partea grupului Uniți pentru România (UPR).

Premierul desemnat, Luca Niculescu.

Consultările fac parte din demersurile premierului desemnat pentru conturarea formulei de guvernare și obținerea sprijinului parlamentar necesar învestirii noului Cabinet.

Luca Niculescu a discutat deja cu PSD, PNL și UDMR. Când va depune lista miniștrilor în Parlament

Înaintea întâlnirilor de luni, premierul desemnat a purtat discuții cu reprezentanții Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal și Uniunii Democrate Maghiare din România.

Luca Niculescu intenționează să depună joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Cabinet.

Premierul desemnat a afirmat că își dorește o echipă competentă și că nu va renunța la măsurile care și-au dovedit eficiența.

Voi prezenta un Guvern competent, în care cei care se vor regăsi trebuie să aibă şi competenţele să ocupe acele funcţii. Am spus că nu sunt omul care să vină să şteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătăţite le vom îmbunătăţi.

Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în aşa fel încât să nu atingă angajamentele internaţionale pe care ni le-am luat, pe care ni le-am asumat şi care sunt în beneficiul României”, a declarat Luca Niculescu, la finalul discuțiilor cu PSD.

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