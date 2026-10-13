Premierul desemnat, Luca Niculescu, continuă seria consultărilor pentru formarea noului Guvern. Acesta discută cu parlamentarii neafliliați în încercarea de a obține cele 233 de voturi necesare învestirii. Situația rămâne încă neclară deoarece partidele din fosta coaliție vin cu condiții și așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor.

Premierul desemnat a continuat luni seria negocierilor cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern, în încercarea de a debloca criza politică pe care o traversează România. După întâlnirile cu PSD, PNL şi UDMR de săptămâna trecută, el a discutat ieri cu reprezentanţii USR şi cu cei ai grupurilor minorităţilor naţionale, PACE – Întâi România şi Uniţi pentru România.

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Un acord politic pe 6 luni pentru susținerea Guvernului, nu doar un vot pentru învestire, este propunerea pe care premierul desemnat le-a făcut-o partidelor din fosta coaliție de guvernare.

„Situația este și mai gravă decât era acum câteva luni”

Luca Niculescu a explicat luni, în emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, că șansele de formare a unui guvern sunt mai mari decât în lunile trecute, pe fondul agravării crizei economice, sociale și politice. El le-a cerut partidelor mai multă flexibilitate și un acord bazat pe principii comune.

„Eu nu pot să vorbesc în numele președintelui. De ce cred eu? Pentru că situația este și mai gravă decât era acum câteva luni. Vorbeam de situația economică, cea socială și o criză politică care să dureze atât n-a avut România niciodată. Deci, sunt premise mai multe să treacă acum decât în cazul guvernelor precedente. Cu condiția să trecem de aceste linii roșii, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Am văzut mai multă deschidere la partide. Adică sunt partide care au spus că vor vota un guvern. Câteodată vine să fac apel la istorie și la istoria altor țări care au avut conflicte mult mai mari. Și au ajuns la formule în care s-au înțeles. Hai să facem și în România acest lucru, hai să ne înțelegem pe niște principii și să facem un guvern”, a spus Luca Niculescu.

Negocierile pentru un nou guvern se află pe ultima sută de metri

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier pe 5 octombrie 2026. Acesta nu este susținut de un partid și nu are experiență în politica internă. În schimb, a activat ca jurnalist și a fost ambasadorul României la Paris. Mai multe detalii legate de cariera sa se găsesc AICI.

Luca Niculescu negociază ultimele voturi necesare pentru învestirea Guvernului. Premierul desemnat vrea să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor, în ultima zi a termenului legal.