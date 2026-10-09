Luca Niculescu: „Nici nu mă gândesc să îmi depun mandatul”

A patra propunere de premier, Luca Niculescu, a declarat vineri seară la DIGI24 că nu își va depune mandatul și este determinat să aibă discuții constructive săptămâna viitoare cu partidele politice, când va prezenta programul de guvernare.

„Când accept o provocare este până la capăt. Nu mă gândesc la așa ceva, să îmi depun mandatul acum, vom continua discuțiile”, a afirmat Luca Niculescu.

Totodată, acesta a menționat că activitatea sa de diplomat reprezintă un avantaj în ocuparea funcției de eventual șef al Executivului, întrucât a avut deja ocazia să-i întâlnească pe experții și demnitarii europeni, care decid aderarea României la OCDE.

„Acest lucru m-a ajutat. Și apoi, într-adevăr, ca responsabil pentru aderarea României la OCDE am întâlnit pe toată lumea și m-am bucurat de sprijinul tuturor actorilor politici. Ceea ce, da, nu pot să spun că ieri când m-am dus la întâlnirile pe care le-am avut, sau că luni când mă voi duce la întâlnirile pe care le voi avea, nu mă cunoaște nimeni, ar fi chiar puțin ciudat”, a mai adăugat Luca Niculescu.

Niculescu a mai precizat, totodată, că joi își va depune programul de guvernare.

Concluziile lui Luca Niculescu după consultările cu PSD și PNL

Luca Niculescu, premierul desemnat, a început, joi, întâlnirile cu partidele parlamentare, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare.

Prima discuție a fost cu delegația PSD, discuție în urma căreia premierul desemnat a precizat că a găsit „deschidere”. PSD a pus două condiții pentru susținerea Guvernului, să renunțe la măsurile propuse de Ilie Bolojan și să existe „o majoritate asumată” cu PNL și UDMR.

Luca Niculescu le-a prezentat liberalilor și propunerile venite dinspre PSD. Premierul desemnat spune că liderii PNL nu au fost foarte deschiși la acestea, însă nici nu i-au impus condiții suplimentare.